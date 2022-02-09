بتتبيلة الثوم والخل أعملي الباذنجان على أصوله بطعم ومذاق لذيذ بطريقة أشهر المطاعم

يعتبر الباذنجان بالتومية من أنواع المخلل الشهية واللذيذة والتي يفضلها الكبار والصغار، ويتم تقديمه مع الفول المدمس أو مع الفلافل، أو مع المشاوي، أو مع الملوخية، وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى وقت طويل، يساعد على فتح الشهية ويعطي للطعام مذاق خاص ومميز، فنقدم لك طريقة عمل الباذنجان التوميه في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل الباذنجان التوميه

تعتبر حشوة الباذنجان هي أهم ما تميزه وتعطيه المذاق الشهي واللذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات المطلوبة:

إناء به كمية من الماء.

1 كيلو من الباذنجان الطويل صغير الحجم.

1 حبة من البنجر مقطعة لأربع.

رشة من الملح.

المقادير المطلوبة للحشوة:

1 رأس ثوم مفروم.

1 حبة من الفلفل الأحمر البارد.

1 حبة من الفلفل الأصفر.

1 حبة من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

طريقة تحضير الباذنجان التومية