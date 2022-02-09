بنصف كيلو دقيق أعملي تارت الفواكه في المنزل وسر نجاحه الهش الخفيف مثل محلات الحلويات

دائمًا مانعلم أن أجواء فصل الشتاء تحتاج لتناول كمية كبيرة من الحلويات وذلك لأنها أكثر الاكلات التي تمنح الجسم الدفيء والطاقة لمقاومة الشعور بالبرد، واليوم قد جئنا لكم بطريقة رائعة التي سوف يجتمع عليها كل أفراد الأسرة من جمال طعمه وهو تارت الفواكة الرائع، يمكنكم الان إعداد في المنزل بكل سهولة، والتمتع بأجمل طعم الحلويات وطريقة تحضيره هي ما سوف نتعرف عليها الآن.

طريقة عمل تارت الفواكه في المنزل بكل سهولة

قد يظن الكثير من النساء أنه من الطرق الصعبة ويفضلو دائمًا شراء تلك الحلويات من المحلات، على الرغم من أن تحضيره في المنزل يتم بكل سهولة، وذلك إذا تم اتباع الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:

مكونات عمل تارت الفواكهة

نصف كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر الناعم.

رشة ملح.

نصف كوب من الزبدة.

رشة فانليا.

بيضتين.

مكونات الكريمة

ربع كيلو من اللبن.

كوب من كريم شانتيه.

ملعقتين كبار من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ويتم التزين بقطع الفواكه حسب الرغبة.

للتلميع ملعقة مربي وماء ساخن.

طريقة التحضير