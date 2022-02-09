نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كيلو دقيق أعملي تارت الفواكه في المنزل وسر نجاحه الهش الخفيف مثل محلات الحلويات في المقال التالي
دائمًا مانعلم أن أجواء فصل الشتاء تحتاج لتناول كمية كبيرة من الحلويات وذلك لأنها أكثر الاكلات التي تمنح الجسم الدفيء والطاقة لمقاومة الشعور بالبرد، واليوم قد جئنا لكم بطريقة رائعة التي سوف يجتمع عليها كل أفراد الأسرة من جمال طعمه وهو تارت الفواكة الرائع، يمكنكم الان إعداد في المنزل بكل سهولة، والتمتع بأجمل طعم الحلويات وطريقة تحضيره هي ما سوف نتعرف عليها الآن.
طريقة عمل تارت الفواكه في المنزل بكل سهولة
قد يظن الكثير من النساء أنه من الطرق الصعبة ويفضلو دائمًا شراء تلك الحلويات من المحلات، على الرغم من أن تحضيره في المنزل يتم بكل سهولة، وذلك إذا تم اتباع الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:
مكونات عمل تارت الفواكهة
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزبدة.
- رشة فانليا.
- بيضتين.
مكونات الكريمة
- ربع كيلو من اللبن.
- كوب من كريم شانتيه.
- ملعقتين كبار من السكر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ويتم التزين بقطع الفواكه حسب الرغبة.
- للتلميع ملعقة مربي وماء ساخن.
طريقة التحضير
- احضري وعاء واضيفي بداخله الدقيق، مع إضافة رشة الملح.
- قلبي المكونات، ثم أضيفي الزبدة المتماسكة الغير ذائبة.
- أضيفي الي المكونات السكر أيضًا، مع البيض والفانليا.
- هكذا أصبحت جاهزة لتبدائ في العجن بشكل جيد.
- أعجني المكونات بيديك حتى تتجانس مع بعضها البعض، ثم قومي بتغطيتها وتركها داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح.
- احضري قالب التارت الخاص، واضيفي بداخلها العجين وقومي بتسويتها بيدك، ثم ادخليها الفرن بعد ذلك المجهز على درجة حرارة ٢٠٠.
- اتركيها حتى يتغير لون الوجه ويحمر.
- يمكنك تجهيز الحشو الخاص بها بعد ذلك.
- في وعاء قومي بوضع البيضة والفانليا، وقومي بالخفق، واضيفي السكر واعيدي مرة أخرى حتى يذوب، ثم أضيفي إليه النشا ايضًا.
- أضيفي إليه مقدار ربع كوب من اللبن الحليب الدافيء.
- ارفعي باقي الحليب على النار حتى يسخن، أضيفي هذا الخليط إليه وقومي بالتقليب النستمر.
- استمري في التقليب وهو على نار منخفضة حتى يتغير القوام ويصبح كريمي.
- ارفعي القدر بالكريمة من النار، ثم أضيفي إليه ملعقة واحدة من الزبدة واتركيها في الثلاجة بعد تغطيته لمدة عشرة دقائق.
- بعد أن يبرد الخليط بشكل كامل أضيفي إليه كريم الشانتية وقلبية جيدًا.
- الان يمكنك اخراج التارت من القالب الخاص.
- قومي بحشوه بالكريمة المجهزة، وتزينه بقطع الفواكه ليعطي شكل رائع ومميز.
- ويمكن أن تقومي لتلميع الوجه بالمربى بعد أن يتم تخفيفها بالماء الساخن ليعطي أفضل طعم وشكل.
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