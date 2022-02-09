أطول شعر ممكن تحصلي عليه بخلطتنا السهلة والصحية وأفضل وأضمن من مراكز التجميل

الشعر الطويل يعتبر زينة جمال المرأة والذي يعطي لها مظهر جذاب وجميل، وضروري لأي امرأة الاهتمام والعناية بالشعر حتى يصبح جميل وجذاب وطويل، وهناك الكثير من النساء والذين يعانون من تساقط الشعر وتوقف نموه وتقصفه ونتيجة لهذا التقصف يعجز نمو الشعر ويجعله يبدو بشكل ومظهر غير مقبول، لذلك يقوم الكثير من النساء بالذهاب إلى مراكز التجميل غالية الثمن لتركيب وصلات في نهاية كل شعيرة ليصبح الشعر طويل، وفي النهاية تصبح وصلة الشعر التي تمت إضافتها واضحة وغير لائقة ومقبولة على الرغم من أنها غالية الثمن، لديكي الحل الأمثل عزيزتي للحصول على شعر طويل وكثيف ولامع وجذاب وقوي، وذلك باستخدام أفضل خلطات تساعدك على ان تحصلي على النتيجة التي تحلمين بها، ومن الآن وداعا لمشاكل التساقط المستمر والتقصف مع الخلطة السحرية والمذهلة وسريعة المفعول وهي خلطة البيض وزيت الخروع والخل، وبوصفة البصل والعسل يمكنك الحصول علي أفضل وأقوى شعر طويل وجذاب.

خلطة البيض و زيت الخروع والخل لتطويل الشعر

المكونات

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

نضع البيضة وزيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل الأبيض في وعاء صغير وندمجهم جيدا.

يتم تمشيط الشعر أولا بمشط خشب قبل وضع الخليط.

بعد التمشيط الجيد للشعر، يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة عشرة دقائق.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وقومي بعد ذلك بتجفيفه قبل عملية التمشيط النهائي لتفادي مشكلة التساقط.

قومي بتكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث أسابيع وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد الاستخدام لتحصلي علي الشعر الطويل والجميل.

طريقة البصل والعسل للحصول على شعر طويل

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير