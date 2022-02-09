بهذة الصبغة الرهيبة غير شعرك من الشعر الأبيض إلى الشعر الأسود في ثواني

تعتبر مشكلة الشعر الأبيض عند الشباب من المشاكل المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي تسبب للبعض حرج وضيق، وتقوم الكثير من السيدات بصبغ شعرها للتخلص من الشعر الأبيض، إلا أنه ومع ذلك لا تتخلص نهائيًا من الشعر الأبيض، وتبحث كثيرًا عن وصفات إزالة شعر المشيب، فنقدم لكي سيدتي مكون فعال وسحري للقضاء على شعر الشيب نهائيًا.

صبغة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض

تعتبر هذه الصبغة فعالة في علاج الشعر الأبيض، كما أنها آمنة على الشعر، ومكوناتها طبيعية 100%، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة لديكِ.

مكونات الوصفة:

1 حبة من البيض.

1 ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

والطريقة الخاصة بتحضير وصفة التخلص من الشعر الأبيض:

قومي بفصل صفار البيض عن البياض.

احضري وعاء وضعي به كلًا من القهوة وزيت الزيتون وضيفي إليه صفار البيض وقلبي جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر الأبيض واتركيه على شعرك لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.

قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الدافئ وكرري استخدام الوصفة مرة أسبوعيًا حتى يختفي تمامًا من الشعر.

وصفة الكركم للتخلص من الشعر الأبيض

يساعد الكركم في التخلص من الشعر الأبيض وتحوله إلى اللون الأصفر، كما أنه آمن الاستخدام على الشعر وخلال المقال سوف نوضح خطوات تحضير الوصفة في المنزل.

مكونات الوصفة

1 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

2 زجاجة أكسجين.

1 كوب زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة