بالمقادير الدقيقة أعملي الجاتوه الهش الخفيف في المنزل بطريقة ناجحة واقتصادية ألذ وأحلي من الجاهز

الجاتوه من اجمل الحلويات التي تشتهر بشكل كبير، والتي تعتبر هي أساس أي مناسبة سعيدة فلابد أن يقدم قطع الجاتوه لجميع الضيوف، ولذلك يبحث الكثير عن خطوات عمل الجاتوة بخطوات بسيطة محددة حتى تتمكن كل أم من تجهيزه في المنزل في اي وقت وذلك يكون بهدف التوفير أو ضمان جودة مكونات الجاتوه بالشكل المطلوب، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الجاتوه بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الجاتوه اللذيذ في المنزل

حتى يصبح الجاتوه مثل شكل وطعم المحلات وافضل لابد أن يصبح الجاتوه هش وخفيف، وهذا ما سوف نعرضه لكم الان وطريقة تحضيره كالآتي:

مكونات

كوب ونصف كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق من الزبدة بحرارة الغرفة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب من اللبن الدافيء.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الشربات.

كوب من كريمة الحلويات المخلوطة بكريم الشانتيه.

فواكه مختلفة مقطعة.

طريقة التحضير