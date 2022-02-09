نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكشري المصري بكل اسراره أحلي من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكشري المصري التي يتميز بها المطبخ المصري بمظهره المميز المتميز، والذي يتضمن عددًا من الأطباق الشعبية التي لن تجدها في أي مكان آخر في العالم باستثناء مصر، بما في ذلك الأطباق الشعبية التي نقدمها اليوم، وسيكون لديك القدرة على صنع الكشري المصري، الذي له نكهة مميزة في تكوين الأطعمة المصرية التي يعشقها المصريون، يعاملونها بشكل مختلف، لأن الكشري من الأطعمة القليلة التي تستطيع المرأة المصرية تحضيرها بطريقة فريدة بالرغم من وجود محلات الكشري.

مقادير طريقة عمل الكشري المصري

ربع كيلو عدس بجبة

كوب ارز

مكرونه اسباجتي+مكرونه مقصوصه

4 بصلات كبار

كوب شعريه

2 ملعقة كبيرة نشا

زيت لتحمير البصل

خل

كوب حمص الشام

مقادير صلصة الكشرى

2 كوب كبير عصير طماطم بيور

ملعقتين كبار صلصة طماطم بيور

حبيه فلفل احمر الوان

2 ملعقة ثوم مفروم فريش

ملح وفلفل اسود وكمون وشطة

ملعقتين زيت

معلقه صغيره سكر

مقادير دقة الثوم

2 ملعقة كبيرة ثوم فريش

ربع كوب خل

ملعقه كمون

ملح

كسبرة ناشفة

ربع كوب ماء الحمص

مقادير صلصة الشطة الحار

معلقتين كبار قرون فلفل احمر او شطه

معلقتين كبار زيت

معلقتين كبار صلصة الكشري

العيش

عيش شامي

معلقتين زيت التخمير

معلقه صغيره ملح

معلقه صغيره كمون

طريقة عمل الكشري المصري

نغسل العدس ابو جبة كويس ونضعه فى حلة ونغطيه بالماء و نسلقه على نار متوسطة ثم نصفيه من الماء ثم يترك جانبا فى حلة تاني ننزل الحمص المنقوع ليله كامله ونغطيه بالماء ونرفعه على النار حتى تمام النضج نصفيه من الماء ونحتفظ بماء الحمص بالنسبة للمكرونة نسلقها عادي مثل طريق سلق المكرونه العادية ونصفيها من الماء ونقلبها بمعلقتين زيت علشان تبقي مفلفله البصل نقطعه شرائح متوسطة وده اول تكه نقلبها معلقتين النشا ملعقتين الخل ونسيه لمدة عشر دقائق ونحمرها في زيت غزير سخن واول ما يحمر نرفعه على مناديل ورقية لحد البصل كله ما يخلص ونفرده في سرفيس علشان يبقي مقرمش وناخد الزيت اللي حمرنا فيه البصل ونحمر الشعريه لحد ما يكون لونها ذهبى نضع عليها الارز المغسول بعد تصفيته من الماء ونضع ماء معيار الأرز والملح ونقلبه ونسيبه يتشرب وبعد ما يتشرب نهدى النار لحد ما يستوى ثم نطفى النار

طريقة صلصة الكشرى

على النار نضع الزيت والثوم ونحمره لما يبقى لونه ذهبى ننزل بصلصه الطماطم وعصير الطماطم والملح والفلفل والكمون والشطة والكزبرة ورشه سكر واول وشويه بصل من اللي حمرنها ما تغلى نهدى النار ونسيبها تتسبك

دقة الكشري

حله على النار وننزل بالتوم الفريش وربع كوب الخل

ومعلقة الكمون والملح ونضيف ربع كوب ماء الحمص ونقلب ونسيبه على النار لمده خمس دقائق وكده احلى دقة كشري

العيش

نقطعه ونحمره في الزيت و نرش عليه الملح والكمون

صلصة الشطة الحار

بناخد معلقتين زيت اللي حمرنا فيه البصل ونحمر الشطه

وننزل عليها بمعلقتين صلصة الكشرى وكده عندنا احسن شطه نااااار

نبدأ نحضر ونجمع طبق الكشرى ننزل بالارز بالشعرية وبعدين المكرونه وبعدين بالعدس بجبه ثم الصلصة ثم الحمص واخر حاجة على الوجه البصل ونرص العيش على حروف طبق الكشري

ونضع دقة الكشري طبق جانبى وصلصة فى طبق جانبى والعيش والبصل اللي بيسمه بتاع الكشري الورد و صلصة الشطة الحااااااار وبالهنا والشفا