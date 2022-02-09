ازاي تختاري مكياجك المناسب ليكي بنفسك من غير مساعدة محترفين

اختيار المكياج المناسب بيفرق على الوش وبيظهر الملامح الطبيعية بشكل حلو ، ولكن اكيد لاحظتي ان في بعض الاوقات ممكن تستخدمي نفس المكياج زي شخص تاني نفس لون بشرتك ، ولكن النتيجة النهائية بتطلع مختلفة ، وهنا بيجي دور الاندرتون ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تعرفي اللون الحقيقي لبشرتك ، و نصايح لاختيار المكياج المناسب ليكي.
نصايح لاختيار المكياج المناسب ليكي:
1- اعرفي الفرق ما بين لون بشرتك الطبيعية والاندرتون:
ممكن يكون في اتنين ليهم نفس لون البشرة ولكن ليهم اندرتون مختلف ، وده السبب ان بعض منتجات المكياج زي كريم الاساس بتظهر بشكل مختلف من حد للتاني.
– لون البشرة الطبيعي: هو اللي انتي بتشوفيه على سطح بشرتك ، وعادة بيكون فاتح, متوسط, عاجي, اسمر, غامق.
– الاندرتون: هو اللون الاساسي الموجود تحت سطح بشرتك ، واللي بيتقسم لاندرتون دافي, محايد, وبارد.
2- افهمي الاندرتون بتاعك دافي, محايد, ولا بارد:
في معلومة غلط ان كل اصحاب البشرة الفاتحة بيكونوا تلقائيا ليهم اندرتون بارد ، وان البشرة السمرا الاندرتون بتاعها دافي ، ولكن ده مش صحيح ، لان ممكن تكون بشرة فاتحة ولكن الاندرتون بتاعها دافي ، وشخص بشرته سمرا ممكن يبقى الاندرتون بتاعه بارد.
– لو بشرتك لونها مايل شوية للوردي, او محمر, او مزرق ، ده معناه ان الاندرتون بارد.
– اما لو لون البشرة مايلة للاصفر, خوخي, دهبي ، يبقى الاندرتون دافي.
– ولو البشرة مزيج من الاتنين ، يبقى هنا الاندرتون محايد.
3- حيل بسيطة تعرفي بيها الاندرتون بتاعك:
تقدري بسهولة تحددي الاندرتون بتاعك من غير مساعدة فنان مكياج محترف ، هنقولك بعض الحيل البسيطة اللي ممكن تعمليها في البيت بنفسك.
– اختبار الوريد: لاحظي لون عروقك ، لو عروقك لونها اخضر ده معناه ان الاندرتون بتاعك دافي ، والوريد اللي لونه ازرق بيدل على اندرتون بارد اكتر ، ولو عروقك فيها اللونين الاخضر والازرق يبقى الاندرتون بتاعك محايد.
– اختبار الاكسسوارات: بصي كده على الاكسسوارات اللي عندك ، لو الاكسسوارات الدهبي بيطلع شكلها احلى عليكي يبقى الاندرتون دافي ، اما لو بيليق عليكي الاكسسوارات الفضة اكتر وبتبقى احلى على بشرتك يبقى الاندرتون بتاعك بارد.
– اختبار الشمس: لاحظي ازاي بشرتك بتتفاعل مع الشمس ، عادة الاشخاص اللي الاندرتون بتاعم دافي بشرتهم بيبان لونها دهبي في الشمس ، اما اللي الاندرتون بتاعهم بارد في الشمس شرتهم بتتحول للون الاحمر او الوردي وبشرتهم بتتحرق بسهولة من الشمس.
– اختبار القميص الابيض: افتحي دولابك وشوفي لو عندك لبس ابيض كتير ده معناه انك بتحبيه وبيطلع حلو عليكي ، وكده يبقى الاندرتون بتاعك بارد ، اما الاشخاص اللي الاندرتون بتاعهم دافي بيليق عليهم اكتر الاوف وايت, التان, ودرجات البني.
4- لو عندك اندرتون دافي جربي الحاجات دي:
– كريم الاساس: استخدمي كريم اساس يكون مايل للون الاصفر ، اللي عادة بيكون مكتوب عليه دهبي, عسلي, او البيج الدافي.
– الروج: اختاري درجات البرتقاني الفاتح, الاحمر القرميدي او النبيتي, او الطوبي.
– البلاشر: اختاري اللون البرتقاني, او الاحمر المايل للبرتقاني.
5- لو عندك اندرتون بارد جربي الحاجات دي:
– كريم الاساس: استخدمي كريم الاساس الوردي هيكون افضل اختيار ليكي ، وفي بعض شركات مستحضرات التجميل بتحط على المنتج حرف “C” ده بيكون معناه انه مناسب للبشرة الباردة.
– الروج: الدرجات المايلة للارجواني, التوتي, زي البرقوق والكريز الاحمر ، هتكون انسب درجات ليكي.
– البلاشر: استخدمي الخوخي الدافي او البينك الناعم.
6- لو عندك اندرتون محايد جربي الحاجات دي:
– كريم الاساس: اختاري الدرجات اللي مش مايلة للوردي اوي او الصفرا زيادة ، وبعض الشركات بتحط على منتجاتها حرف “N” ده معناه انه مناسب للاندرتون المحايد.
– الروج: لو الاندرتون محايد ، هيناسبك درجات الوردي ، وللبشرة الداكنة ممكن تجربي الموف, التوتي.
– البلاشر: انتي تعتبري محظوظة في البلاشر لان تقريبا كل الدرجات هتكون مناسبة ، ولكن بننصحك بالدرجات الناعمة اكتر هتكون اامن اختيار ليكي.
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