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عمر شويل - جدة طريقة جديدة لعمل بلح الشام المقرمش واللذيذ في البيت - ثقفني
بلح الشام يعد من الحلويات المقرمشة التى يعشقها الكثير من الأشخاص، ويعد بلح الشام من أنواع الحلى السهلة في التحضير واللذيذة، حيث لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في تحضيره وكما أن مكونات متوفرة في كل بيت، وكما يمكن تقديم بلح الشام في جميع المناسبات أو في الأعياد أو في المناسبات العائلية، وحيث أن بلح الشام يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل خطوة بخطوة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كمية من الزيت النباتي للقلي.
- كوب من الماء.
- عدد ست حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- عدد ثماني ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.
مكونات الشربات:
- أثنين كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى أبدأي في تحضير الشربات قومي بوضع كوب من السكر مع كوب من الماء على النار حتى يغلي ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونترك الشربات على النار لمدة دقيقتين.
- الخطوة الثانية نحضر إناء ثم نضع فيه كوب من الماء مع ثماني ملاعق كبيرة من الزبدة ثم نضع الإناء على النار حتى تغلي المكونات وبعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونضيف إليه الدقيق بالتدريج مع تقليب المستمر حتى تتشكل كتل من العجينة ثم نضيف باقي الدقيق مع التحريك حتى تتشكل العجينة.
- الخطوة الثالثة نعيد الإناء إلى النار مع التحريك لمدة دقيقة واحدة ثم نرفع الإناء من على النار ونضع العجينة في العجانة الكهربائية بعد أن تبرد العجينة تماماً نضيف إلى العجينة البيض بالتدريج مع تقليب المستمر ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفقها قليلاً مع العجينة.
- الخطوة الرابعة يتم وضع عجينة بلح الشام في كيس من أكياس الحلويات وبعد ذلك قومي بتسخين الزيت في قدر عميق وقبل أن يسخن الزيت تماماً نبدأ بوضع بلح الشام في القدر بالضغط على كيس الحلواني ونترك بلح الشام في الزيت حتى يتحمر وبعد ذلك قومي بإخراج بلح الشام ونضعه في الشربات ثم نصفيه ونقدم في طبق للتقديم وبعد ذلك أصبح بلح الشام المقرمش جاهزة للتقديم.
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