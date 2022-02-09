حضري بسكويت بسكريم من المنزل احلي من الجاهز بكل سهولة ناعم و هش ومقرمش

بسكويت بسكريم هذا النوع من البسكويت المميز عند عدد كبير جداً من الأشخاص وبالأخص الأطفال والشباب وهذا بسبب حلاوة طعمها مميز جدًا عن الأنواع الأخرى، ولذلك يقوم العديد منا بشراء كمية كبيرة منه كل يوم، ولذلك سنقدم لكم أسرار تحضير بسكويت بسكريم من المنزل وطريقة تحضيره بالخطوات بطعم أحلى وأطعم من الجاهز، كما أن بسكويت بسكريم اقتصادي جداً وغير مكلف وطريقة تحضيره بسيطة وغير معقدة.

مقادير بسكويت بسكريم

يعد بسكويت بسكريم من أكثر أنواع البسكويت الجاهز الذي أحبه كل من تذوقه، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل، مكوناته هي:

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب زيت

5 معالق كبيرة من السكر الناعم.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة كبيرة كاكاو.

بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

باكيت من الفانيليا.

ربع كوب من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

رشة ملح

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير بسكويت بسكريم

سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بسكويت بسكريم من المنزل بخطوات بسيطة، الطريقة هي: