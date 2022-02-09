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عمر شويل - جدة سر تحضير الشاورما بالخبز العربى مثل المحلات بطريقة بسيطة - ثقفني
تعتبر شاورما الدجاج بالخبز العربى أكثر الوجبات سهولة فى التحضير ومن الممكن تقديمها على العشاء أو الغداء وغير أنها لذيذة ومفضلة لدى الكثيرين وتفضل ربات البيوت صنعها فى المنزل بطريقة أكثر أماناً على الأطفال لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة تحضير شاورما الدجاج خطوة بخطوة وبأقل التكاليف إليكم الوصفة.
طريقة تحضير شاورما الدجاج
مكونات الوصفة:
- نصف كيلو غرام من صدور الدجاج.
- كأس من لبن الزبادى.
- ربع كأس من عصير الليمون.
- ملعقة من الثوم البودرة “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة من بودرة البصل “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغير الحجم من البهارات “المشكلة”.
- ملعقة صغيرة الحجم من الملح “حسب الرغبة”.
- ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الاسود “حسب الرغبة”.
- ملعقتان من الزيت النباتى.
للتقديم:
- بطاطس ونقوم بقليها”حسب الرغبة”.
- اربع ملاعق من القومية “ملاعق كبيرة الحجم”.
- خمسة أرغفة من الخبز العربى.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كأس من لبن الزبادى وربع كوب من عصير الليمون وملعقة ملح وملعقة من الفلفل الاسود وملعقة صغيرة من البهارات وملعقة بابريكا وملعقة من بودرة البصل وملعقة من بودرة الثوم ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- نقوم بإضافة صدور الدجاج إلى الخليط ونقلبها جيداً ثم نقوم بتغطية الوعاء بورق نايلون اللاصق ثم ندخل الوعاء البراد اثنى عشر ساعه أو ليلة كاملة حتى تتشرب صدور الفراخ التتبيلة جيداً.
- نقوم بعد ذلك بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع فيها زيت نباتى ونتركها خمس دقائق حتى يسخن الزيت ومن ثم نقوم بإضافة صدور الدجاج إلى المقلاة ونقلبها على كلا الجانبين حتى تنضج جيداً.
- نقوم بإخراج صدور الفراخ من الطاسة بعد التأكد أنها نضجت ونقوم برفع المقلاة من على النار.
- نقوم بإحضار رغيف من الخبز ونضع عليه الطبقة من القومية ومن بعدها البطاطس ومن بعدها صدور الدجاج ونقوم بلف الخبز ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهى الكمية.
- نقوم بتقديم الشاورما على طبق مسطح كبير وبجانبها الطحينة وبالهناء والشفاء.
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