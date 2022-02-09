في 10 دقائق.. كيكة الزبادي الهش والطريه بطريقة مضمونة في البيت

تعد كيكه الزبادي الصحية من أنواع الكيك المفضل لدي الأطفال، وحيث تقدم كواجبة خفيفة أو كواجبة أساسية للافطار أو العشاء، وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلفة وطعمها اللذيذ، وذلك لأنها تمتلك كثيرا من الفوائد المتعدده لاحتوائها على الزبادي لان الزبادي يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يساعد الزبادي على تعزيز صحة القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وكما تتميز كيكة الزبادي اللذيذة والهش بسهولة تحضيرها في المنزل وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة مضمونة سهلة أيضا في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الزبادي

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق البيكنج بودر.

أثنين علبة من الزبادي.

كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف ‬كوب من الزيت على زبدة.

عدد ثلاث حبات من البيض.

نصف ‬ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

طريقة التحضير