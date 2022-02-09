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عمر شويل - جدة في 10 دقائق.. كيكة الزبادي الهش والطريه بطريقة مضمونة في البيت - ثقفني
تعد كيكه الزبادي الصحية من أنواع الكيك المفضل لدي الأطفال، وحيث تقدم كواجبة خفيفة أو كواجبة أساسية للافطار أو العشاء، وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلفة وطعمها اللذيذ، وذلك لأنها تمتلك كثيرا من الفوائد المتعدده لاحتوائها على الزبادي لان الزبادي يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يساعد الزبادي على تعزيز صحة القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وكما تتميز كيكة الزبادي اللذيذة والهش بسهولة تحضيرها في المنزل وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة مضمونة سهلة أيضا في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة الزبادي
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق البيكنج بودر.
- أثنين علبة من الزبادي.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزيت على زبدة.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في الخلاط ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم بعد ذلك يضاف إليهم كوب من الزيت على زبدة وأثنين علبة من الزبادي ويتم خفق المكونات جيداً.
- الخطوة الثانية يتم إحضار طبق كبير ثم نضع فيه أثنين ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر وأثنين كوب من الدقيق الأبيض ونصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام ثم يقلب المزيج جيداً حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض ثم نضع الخليط السابق على الدقيق ويقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض جيداً.
- الخطوة الثالثة يتم إحضار صينية مناسبة مدهونة بالقليل من الزيت ومرشوش عليها القليل من الدقيق في القاع وجوانب الصينية جيداً حتى لاتلتصق الكيك بعد التسوية ثم نضع الخليط بالصينية ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن محمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج الكيك ثم نخرجها ونترك الكيك حتى يبرد تماماً وبعد ذلك أصبحت كيك الزبادي الهش جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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