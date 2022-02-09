طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وشهية في البيت

الشيش طاووق من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث يتميز الشيش طاووق بمذاقه اللذيذ الفريد الذي لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة ‏كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج على الفحم، ‏وحيث‏ يفضل تناوله الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره العديد من المطاعم ولكن معظم ربات البيوت ‏وذلك لضمان جودة المكونات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الشيش طاووق

المكونات:

كيلو جرام من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون حامض مبشور.

كوب من عصير ليمون حامض.

عدد خمس فصوص من الثوم المهروس.

عدد ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي.

أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأحمر.

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من أوريغانو.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير: