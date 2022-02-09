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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وشهية في البيت - ثقفني
الشيش طاووق من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث يتميز الشيش طاووق بمذاقه اللذيذ الفريد الذي لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج على الفحم، وحيث يفضل تناوله الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره العديد من المطاعم ولكن معظم ربات البيوت وذلك لضمان جودة المكونات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الشيش طاووق
المكونات:
- كيلو جرام من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون حامض مبشور.
- كوب من عصير ليمون حامض.
- عدد خمس فصوص من الثوم المهروس.
- عدد ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأحمر.
- أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من أوريغانو.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي فيه كوب من عصير الليمون الحامض ونصف ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض وعدد خمس فصوص من الثوم المهروس وعدد ست ملاعق كبيرة لبن الزبادي وعدد ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وأثنين ملعقة كبيرة من الخل الأحمر وملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض ونصف ملعقة صغيرة من أوريغانو ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من ملح الطعام وبعد ذلك اخلطي المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضهم البعض ثم ضعي الدجاج في التتبيلة واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض ثم قومي بإدخال الدجاج في التتبيلة إلى الثلاجة لمدة خمس ساعات على الأقل تقريباً.
- الخطوة الثالثة بعد مرور الوقت قومي بإخراج الوعاء في الثلاجة ثم وزعي قطع الدجاج في عيدان حديد بالتساوي ثم بعد ذلك قومي بوضع العيدان على الشواية مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يتم نضج الشيش طاووق من الجهتين بعد ذلك اصبح الشيش طاووق جاهزاً للتقديم إلى افراد الأسرة.
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