نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الجبنة من أطيب الفطائر التي تقدم في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر الجبنة من أطيب الفطائر التي تقدم في البيت - ثقفني
تعد فطائر الجبنة من المقبلات سريعة التحضير وخفيفة على المعدة أيضاً، كما يفضل تناولها العديد من الأشخاص، حيث أنها تتميز بنكهة لذيذة ورائحة الشهية، كما تحتوي فطائر الجبنة على العديد من الفيتامينات وعلى بعض المعادن مثل الكالسيوم وفطائر الجبنة هي عبارة عن معجنات سريعة التحضير يتم حشوها بالجبنة كما أن طريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة كما يمكن تقديمها على الإفطار أو في العشاء مع كوب من الشاي الساخن سوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطائر الجبنة بطريقة بسيطة وسهلة في البيت خطوة خطوة ولذلك من خلال هذاالمقال.
طريقة عمل فطائر الجبنة
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من اللبن البودرة.
- عدد بيضة واحدة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة.
- كمية وفيرة من الماء الدافئ للعجن حسب الاحتياج.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
مكونات الحشو:
- كوب من الجبنة البيضاء المبشورة.
- عدد بيضة واحدة مخفوقة.
- ربع كوب من السمسم.
- أثنين ملعقة كبيرة من اللبن السائل.
- أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء كبير ثم نضع فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من السكر الأبيض ونصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام ويضاف إليهم وربع كوب من اللبن البودرة ثم قومي بخلط المكونات جيداً.
- الخطوة الثانية يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وبيضة واحدة وملعقة ونصف صغيرة من الخميرة ثم أعجبني المكونات جميع مع بعضهم البعض وقومي بعد ذلك بإضافة الماء الدافئ حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وبعد ذلك اتركي العجينة جانباً حتى تختمر لمدة ربع ساعة تقريباً.
- الخطوة الثالثة أبدأي في تحضير الحشو يتم إحضار وعاء مناسب ثم قومي بوضع كوب من الجبنة البيضاء المبشورة مع أثنين ملعقة كبيرةمن البقدونس المفروم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم بعد ذلك قومي بفرد العجينة ثم قطعيها إلى مثلثات وضعي فيها ملعقة كبيرة منالحشو داخل كل مثلث واغلقي المثلث من الوسط.
- الخطوة الرابعة يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع فيه البيض المخفوقة مع أثنين ملعقة كبيرة من اللبن السائل وقومي بدهن الفطائر بمزيج البيض ورشي فوقهم القليل من السمسم على وجه الفطائر ثم قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ورصي بها الفطائرزوبعد ذلك قومي بإدخال الفطائر إلى الفرن حتى تصبح لونها ذهبياً ثم قومي بإخراج الفطائر من الفرن واتركيها حتى تبرد وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ