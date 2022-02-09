طريقة عمل فطائر الجبنة من أطيب الفطائر التي تقدم في البيت

تعد ‏فطائر الجبنة من المقبلات سريعة التحضير وخفيفة على المعدة أيضاً، كما ‏يفضل تناولها العديد من الأشخاص، حيث أنها تتميز بنكهة لذيذة ورائحة الشهية، كما تحتوي فطائر الجبنة على العديد من الفيتامينات وعلى بعض المعادن مثل الكالسيوم ‏وفطائر الجبنة هي عبارة عن معجنات سريعة التحضير يتم حشوها بالجبنة كما أن طريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة كما يمكن تقديمها على الإفطار أو في العشاء مع كوب من الشاي الساخن ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطائر الجبنة بطريقة بسيطة وسهلة في البيت خطوة خطوة ولذلك من خلال هذاالمقال.

طريقة عمل فطائر الجبنة

المكونات :

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

ربع كوب من اللبن البودرة .

عدد بيضة واحدة .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي .

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة .

كمية وفيرة من الماء الدافئ للعجن حسب الاحتياج .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

مكونات الحشو :

كوب من الجبنة البيضاء المبشورة .

عدد بيضة واحدة مخفوقة .

ربع كوب من السمسم .

أثنين ملعقة كبيرة من اللبن السائل .

أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

طريقة التحضير :