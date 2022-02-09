طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل بطعم لذيذ ومميز

تعتبر كيكة البسبوسة من ألذ الحلويات المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار ويرغب الكثير من الناس في تحضيرها وتعتبر سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة غير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت بدلا من شرائها من محلات الحلويات وتتميز كيكة البسبوسة بمذاق شهي ورائع وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة لأنها تحتوي على جوز الهند الذي يعمل على حماية القلب وتحسين عملية الهضم ونقص الوزن، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند.

مكونات عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند

كوبان من الدقيق الأبيض منخول

كوبان من السميد

كوب من الزبادي

واحد ونصف كوب من السكر

1 كوب من اللبن

كوب من الزيت

نصف كوب من جوز الهند

ملعقة كبيرة من الخل

حبتان من البيض في درجة حرارة الغرفة

اثنين باكو من الفانيليا

باكو من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كمية من الشربات

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مكونات عمل الشربات

كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به السكر والماء ونقلبهم جيدا على النار حتى يذوب السكر ويغلي الخليط.

ثم نضيف عصير نصف الليمونة وماء الورد قبل الغلي.

نتركهم على النار حتى يغلي الخليط ويصبح ثقيل ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يهدأ ويبرد.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند

نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن والبيض والسكر ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

نضيف السميد والدقيق مع جوز الهند والبيكنج باودر والملح ونستمر في الخلط جيدا حتى نحصل عجينة متماسكة.

نضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت ونوزعها في جميع الجهات.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد مرور ثلث ساعة نخرج الصينية من الفرن ثم نضع الشربات عندما يخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقطعه ثم نقدمه بارد مع العصير، وبالهنا والشفا.

سر نجاح كيكة البسبوسة