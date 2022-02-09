طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل مثل الجاهزة وأثقل

الطحينة الخام في المنزل يمكنك عملها بكل سهولة ويسر؛ حيث أنها تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتعتبر من الأكلات الجانبية للأطباق الرئيسية مثل المشويات والسمك وغيرهم، وغير ذلك تدخل أيضا في كثير من الحلويات والحلاوة الطحينية، وعن طريقة عملها في المنزل فهي تعد بطريقة بسيطة جدا لضمان نظافة الطحينة وضمان جودة المكونات، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة لا تستهلك منك الكثير من الوقت ولا المجهود.

الطحينة الخام في المنزل

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة الخام بسهولة في المنزل مثل التي تباع في المحلات، كما يمكنك تخزينها لحين الحاجة إليها، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

كوب من زيت الذرة.

كوب من السمسم المحمص.

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل الطحينة في المنزل بنظافة حفاظا على صحة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ضمان جودة المكونات التي نستخدمها في هذه الوصفة، وغير ذلك أنها ذات قيمة غذائية عالية، وطريقة التحضير تتمثل في كلا من:

نحضر مقلاة واسعة ونضع بها السمسم ونقلبه جيدا، ثم نضع الدقيق ويتم تقليبهم مع بعض حتى نحصل على لون قريب من الذهبي على أننا نحرص على عدم حرق السمسم، وذلك حتى لا يؤثر هذا على طعم الطحينة.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في كبة الخلاط، ويتم طحنهم جيدا مع إضافة الملح والخلط جيدا.

ثم نضيف إلى الخليط الزيت ويتم خلطهم مجددا حتى نحصل على خليط لين وكثيف.

ثم يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق ويتم حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد الطحينة

الطحينة لها فوائد كثيرة مفيدة للجسم حيث أنها يحتوي على مكونات مهمة للجسم، ومن أبرز فوائدها الآتي: