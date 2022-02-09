غيري لون حواجبك…بدون كيماويات ولا صبغات سر صبغ الحواجب في البيت هتدوم لأطول فترة ممكن والنتيجة روعة

سر صبغ الحواجب في البيت هتدوم لأطول فترة، تبحث كل امرأه على كل ما يزيد من جمالها وثقتها بنفسها،على وجه الخصوص الحاجبان اللذان يشكلان جزءا واضحا من الوجه ويبرزان جمال العين،تلجأ النساء إلى صبغ الحواجب لكن قد تضر الصبغة شعر الحواجب على المدى البعيد،من الأفضل استخدام وصفات طبيعية لتغير لون شعر الحواجب دون حدوث ضرر وإعطاءه تغذية صحية.

سر صبغ الحواجب في البيت هتدوم لأطول فترة

سوف نقدم لكم وصفه طبيعية فعاله وأمنه في صبغ الحواجب في البيت بالكاكاو

مكونات وصفة الكاكاو لصبغ الحواجب

ربع ملعقة كبيرة من جل الصبار.

وربع ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

فحم بودرة ناعم.

كبسولة واحدة من فيتامين ه‍.

طريقة تحضير وصفه الكاكاو لصبغ الحواجب

في وعاء صغير نقوم بخلط جل الصبار مع مسحوق الكاكاو جيدًا، ثم نضيف مسحوق الفحم رويدا مع التقليب حتى نحصل على الدرجة التي ترغبين الحصول عليها.

ثم نفرغ كبسولة فيتامين ه‍ على المزيج ثم نقلب المكونات حتى يثقل الخليط ويتماسك.

ونضع المزيج في وعاء صغير ويمكن استعمال فرشاة ماسكارا قديمة ونقوم بوضع المزيج على شعر الحواجب لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. نقوم باستخدام الخليط 3 مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

طريقة اخري فعاله بالقهوة لصبغ الحواجب بالقهوة

مكونات وصفه القهوة لصبغ الحواجب

ملعقتين صغيرتين من القهوة.

وملعقتين صغيرتين من الكاكاو.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.

وملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة القهوة لتغير لون الحواجب

نأتي بوعاء صغير وع فيه ملعقتين القهوة وملعقتين الكاكاو ثم نضيف زيت جوز الهند والعسل الأبيض ونقلب جميع المكونات جيداً.

ثم نقوم بتطبيق المزيج على شعر الحواجب يوميا لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر، يمكن الاحتفاظ بالمزيج المتبقي في البراد لمدة 6 أيام.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء

طريقة اخري لصبغ الحواجب في البيت بالحناء

مكونات صبغ الحواجب بالحناء

ربع ملعقة كبيرة من الحناء.

ربع ملعقة كبيرة من الشاي.

ذرة كركم.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفه صبغ الحواجب بالحناء