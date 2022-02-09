طريقة اعداد النوتيلا في المنزل باستخدام مشروب النسكافيه

النوتيلا واحدة من أنواع الشيكولاتة الشهيرة في العالم حيث يتم إعدادها داخل المصانع بطريقة معينة وبمكونات مضبوطة، وتحتوي النوتيلا الأصلية على البندق لذلك تباع بأسعار كبيرة، كما هناك عدة طرق الاستغناء عن البندق وصنع شيكولاتة النوتيلا في المنزل بطعم رائع وجميل، فتجد عدد الباحثين عنها كثير بسبب حب الأطفال والكبار لها، فهناك عدة طرق لعمل النوتيلا وتحتوي النوتيلا على الكاكاو الخام الذي يساعد في علاج الأنيميا، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تساعد في زيادة وزن الأطفال بشكل طبيعي، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال للإصابة بالأنيميا، فتجد طريقة إعداد شيكولاته النوتيلا موجودة على جوجل.

مكونات النوتيلا

نصف كوب من النسكافية سريعة الذوبان بنكهة البندق.

كوب ونصف من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

علبة ونصف من القشطة.

نصف علبة من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ربع كوب من الحليب.

ثلاث مكعبات من الزبدة الطرية.

خطوات إعداد النوتيلا

نقوم بتجهيز كل المكونات بترتيب الاستخدام لكي تسهل الخطوات.

ضع ربع كوب من الحليب على النار حتى الغليان.

نقوم بإذابة النسكافيه سريع الذوبان في الحليب المغلي ويترك حتى يبرد قبل الاستخدام.

نضع السكر البودرة في الخلاط الكهربائي.

نضيف القشطة والحليب المحلى المكثف ونخلطهم.

نضع الكاكاو الخام ونضيف النسكافيه المذاب في الحليب الساخن بالتدريج حتى نحصل على قوام النوتيلا.

نضع مكعبات الزبدة مع باقي المكونات ونخلطها.

نحتفظ بالنوتيلا في الثلاجة داخل برطمان زجاج.

مكونات النوتيلا بالبندق

ربع كوب من البندق المطحون.

كوب إلا ربع من الكاكاو الخام.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب زيت.

مكعب زبدة.

حليب محلى مكثف.

ملعقة لبن بودرة.

طريقة إعداد نوتيلا البندق