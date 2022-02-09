سر ياباني للشعر الخشن..سر جل بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش وفرد الشر المجعد نتيجة روعه من أول مرة

بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد، تعمل بذور الكتان على علاج مشكلات الشعر وفروة الرأس ويعزز نمو الشعر ويزيد كثافته ويوفر الغذاء اللازم لجذور الشعر وفروة الرأس بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة فبالتالي يعمل على فرد الشعر وتنعيمه وتطويله لذلك يتسارع النساء على هذه الوصفة الجميله لأنها تعطي الشعر مظهر صحي ولمعان وفرد.

بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد

يعتبر بذور الكتان من أكثر الوصفات الفعالة لفرد الشعر الخشن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم وصفه بذور الكتان لفرد الشعر

مكونات بذور الكتان لفرد الشعر

لتر من الماء.

ربع كوب من بذر الكتان.

ملعقة كبيرة من الزيوت العطرية.

طريقة تحضير بذور الكتان لفرد الهايش

يغسل الشعر بالشامبو واتركيه حتى يجف.

ضع ربع كوب بذر الكتان مع لتر من الماء في وعاء على النار.

قلب الخليط جيدا فوق النار كل بضع دقائق.

اتركي الخليط على النار خفيفة لمدة 40 دقيقة مع التقليب بين الحين والآخر.

اتركي الخليط ليبرد تماما ثم صفيه بمنشفة مطبخ نظيفة .

أضف ملعقة كبيرة من الزيوت العطرية .

ضع جل الكتان في عبوة بلاستيك.

ضع جل بذور الكتان على الشعر ووزعيها من الجذور حتى الأطراف.

قسمي الشعر إلى عدة أقسام ثم مشطي كل قسم.

احتفظ بحل بذر الكتان المتبقي في الثلاجة مدة لا تزيد عن أسبوعين .

وصفة اخري لبذور الكتان لفرد الشعر الخشن

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بذور الكتان لفرد الشعر الخشن الهايش

مكونات بذور الكتان لفرد الشعر

ربع كوب من بذور الكتان.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت السمسم.

طريقة تحضير وصفه بذور الكتان لفرد الشعر