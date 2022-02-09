نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل الكبة المقلية على أصولها مقرمشة وذهبية من الخارج ومثل المطاعم تماما في المقال التالي
الكبة يتم تقديمها في المطاعم أو قد يتم بيعها بصحون خاصة للذي يريد أن يأكلها في المنزل وهي تعد من أكثر الأكلات التي يتم طلبها وأكثرها شهرة ولذة وتعد في المناسبات أيضا كالسفرة الرمضانية والشرقية، وهي منها مشوية ومحشوة باللحمة والشطة وكذلك بعض الفواكه، ويفضلها الإنسان صغير كان أو كبير، ومن الناس يفضل تناولها مشوية بالفرن ومهم م يفضل أكلها مشوية على الفحم وتعد على الفحم ألذ بكثير، في هذا المقال سوف تكو قادر على عمل الكبة في المنزل بطريقة سهلة وموفرة للمال وكذلك أكثر أمانا من الخارج لذا تابع السطور الأتية بعناية.
طريقة عمل الكبة في البيت
مكونات الكبة:
ملعقة فلفل أسود وتكون بحجم صغير.
مقدار كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.
ملعقة من الملح صغيرة الحجم.
ثمرة من البصل المتوسط الحجم المفرومة.
ملعقة قرفة بحجم صغير.
كمية من البرغل الناعم بمقدار كيلو غرام
نصف ملعقة كمون صغيرة الحجم.
مقدار ملعقة من الزنجبيل الصغيرة في الحجم.
خطوات تحضير الكبة
- يتم وضع المكونات في صحن وتجهيزها أولا.
- بعد ذلك يتم أخذ البرغل ليتم نقعه في الماء لمدة ثلث ساعة.
- ومن ثم يتم وضع البهارات السابقة على اللحمة ويتم خلطها فيها.
- بعد نقع البرغل يتم وضعه في الخلاط الكهربائي مع ملعقة الملح الصغيرة وباقي المكونات.
- يتم تقشير البصلة المتوسطة الحجم وتحمر على النار إلى أن يكون لونها ذهبي.
- إحضار المكونات التي تم خلطها في الخلاط وتوضع على البصلة مع اللحمة ويتم الخلط جيدا.
- تستمر في التقليب إلى أن تصبح اللحمة بلون بني.
- في صحن يتم تقطيع عجينة البرغل وتشكيلها إلى كرات وبعدها يتم فرد كرة البرغل وتوضع حشوة اللحم بها وتغلق.
- إحضار مقلاة ودهنها بالزيت ويتم وضع كرات البرغل بها وتقلى إلى أن تكون جاهزة ذات لون بني أو ذهبي فاتح.
- يتم الاستمرار فى القلي حتى الانتهاء من كل الكمية المتوفرة لديك.
- يتم رص الكبة على منديل المطبخ حتى يتم التخلص من كل الزيوت الزائدة فيها.
- ثم قومي برص الكبة فى طبق التقديم وتزيين ببعض الخضراوات.
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