وقت قياسي.. خلطة الصوابين للتبييض السريع بدون ليزر ستبهري من حولك ببياضك الناصع

يبحث كثير منا عن خلطة الصوابين للتبييض حيث تتعرض بشرتنا كل يوم تقريبًا للتلوث والأوساخ والغبار وأشعة الشمس الضارة والظروف الجوية القاسية. تساهم كل هذه الأسباب في الحصول على بشرة باهتة وجافة وغير مكتملة، وهذا هو سبب رغبة الكثير من النساء في الحصول على بشرة جميلة.

خلطة الصوابين للتبييض

يعتبر خلطات صابون دوف من خلطات الفاعلة في تبيض البشرة لذلك نقدم لكم خلطة صابون دوف والغار للتبييض البشرة:

المكونات

صابون الغار.

وصابون مصنوع من البابايا.

صابون مصنوع من الكركم.

وصابونة دوف

ماء الورد في كوب.

ربع كوب نشا ذرة.

1 كوب جلسرين.

ومقدار1 كوب ملح خشن.

علبة فيكس صغيرة.

كبسولات فيتامين.

الطريقة

أولا تبرش مجموعة متنوعة من الصابون.

بعد ذلك ضعي الملح الخشن وماء الورد في الميكروويف لبضع ثوان في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

ثم قلّب الصابون المبشور مع قليل من الملح ورذاذ ماء الورد.

بعد ذلك أعد المزيج إلى الميكروويف حتى يذوب الصابون بالكامل، ثم اتركه ليبرد.

ثم تمت إضافة الجلسرين وحبوب فيتامين هـ والنشا والفيكس إلى المزيج.

بعد ذلك قلبي حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا.

حتى تصبح جاهزة للاستخدام، بعد ذلك خزنها في وعاء نظيف ومعقم.

الصابون المغربي لتفتيح البشرة

المكونات

صابون مغربي.

ملعقة ممتلئة من الطين.

وملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر الأساسي.

وملعقة كبيرة روزماري.

2 ملعقة كبيرة.

ماء مقطرة.

الطريقة

أولا يتم برش الصابون المغربي.

بعد ذلك لعمل خليط متماسك اخلطي باقي المكونات.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ حتى تتمدد المسام، مما يسمح للمكونات بالتسرب إلى عمق الجلد.

بعد ذلك اترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يجف على الجلد.

ثم باستخدام لوفه، دلكي البشرة بقليل من الماء الفاتر.

بعد ذلك استخدمي لوشن مناسب أو أحد الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة.

ثم مرة أو مرتين في الأسبوع، كرر العملية.

خلطة صابون الجلسرين وبودرة اللؤلؤ لتبييض البشرة

خليط الجلسرين ومسحوق اللؤلؤ لتبييض البشرة في غضون أسبوع، اصنع خليطًا من صابون التبييض

المكونات

ملعقة من صابون الجلسرين.

صغيرة من مسحوق اللؤلؤ.

الطريقة:

للحصول على مزيج موحد، اخلطي مسحوق اللؤلؤ مع صابون الجلسرين المبشور جيدًا.

بعد ذلك يوضع الخليط على بشرة والوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم نظفي البشرة باستخدام الماء الفاتر.

بعد ذلك يتم استعمالها ثلاثة مرات في الأسبوع.

في الختام فقد تحدثنا عن خلطة الصوابين للتبييض فالنساء حريصات على جعل بشرتهن جميلة طوال الوقت ولذلك تناولنا في هذا المقال بعض الخلطات لتبييض بشرتها عند استعمالها هذه الخلطة.