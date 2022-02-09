في 5 دقائق بس هعلمك طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المنزل ب 4 مكونات بس مش هتشريها من برة تانى

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات، تعتبر الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أسهل وأجمل الوجبات التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار، وتختلف في طريقة تحضيرها حيث يمكن وضعها بجانب القشطة، كما تعد الحلاوة الطحينية ذات قيمة غذائية عالية جدا لأنها تعالج كثير من أمراض الإمساك، وتحتوي الحلاوة الطحينية على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهي مفيدة أيضا للأم المرضعة حيث تساعد على إدرار لبن الأم.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل الحلاوة الطحنية والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهوله وبمكونات بسيطة

مكونات عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

فنجان كبير من الطحينه.

وفنجان كبير من السكر الأبيض الناعم.

فنجان كبير من الحليب البودر.

المكسرات المفضلة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسرات

نأتي بوعاء عميق ونضع فيه السكر الأبيض الناعم، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف فنجان كبير من الطحينة ونقلب جيدا.

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لنحصل على عجينة متماسكة ناعمة.

نضيف المكسرات و نقوم بالتقليب مرة أخرى جيدا.

ثم نأتي بطبق عميق ومجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت ويتم وضع العجينة في الطبق ونقوم بوضعه في البراد ونتركه حوالي ساعتين تقريبا أو اكثر حتى تتماسك جيدا.

بعد مرور الوقت المحدد يتم إخراج الطبق من البراد ونحضر طبق آخر يكون مسطح، ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وتكون جاهزة للأكل.

افضل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

يمكننا في المنزل من خلال بعض المكونات عمل لحلاوة بالمكسرات الرائعة

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

فنجان ونصف من اللبن البودر.

وفنجان ونصف من السكر الأبيض البودرة.

فنجان كبير من الطحينه

كوب من السمسم أو جوز الهند والزبيب.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في البيت