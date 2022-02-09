خطوات سحرية لعمل بسكويت النشادر السادة وبالقهوة في البيت مناسب جداً لوجبة الإفطار والعشاء

بسكويت النشادر يعد إحدى أنواع البسكويت اللذيذة التي يسهُل تحضيرها في المنزل، كما أنها تشتهر بطعمها اللذيذ والفريد عن غيرها من الأنواع، ويتم تقديمها في المناسبات والأعياد، ولهذا سوف نصبّ حديثنا في هذا المقال ونذكر أسهل طريقتين لتحضير بسكويت النشادر في المنزل.

خطوات سحرية لعمل بسكويت النشادر

مكونات بسكويت النشادر:

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودرة.

2 بيضة.

15 جرام نشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة تحضير بسكويت النشادر:

نبدأ بوضع السكر والزبدة معًا في إناء مع الخفق بشكل جيد بواسطة استعمال مضرب كهربائي للحصول على مزيج قوي.

نقوم بإضافة البيض مع استمرار الخفق.

نضيف كلًا من النشادر والفانيليا مع الخليط بصورة جيدة.

نضع الدقيق والبيكنج باودر إلى المزيج السابق مع الخفق بسرعة هادئة، وإذا كنت ترغب في عجينة لينة لابد أن تخلط على تلك السرعة.

يترك المزيج على الأقل لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة أصابع طويلة أو باستعمال ماكينة البسكويت لعمل أشكال البسكويت التي ترغب بها.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، ويتم تركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تصبح باردة ثم نضعها في طبق من أجل تقديمها.

طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ بالقهوة

مكونات بسكويت النشادر بالقهوة

2 كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

3 أكواب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

10 بيضات.

3 ملاعق صغيرة من النشادر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

سمسم.

طريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة