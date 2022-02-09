لأسرار المطاعم ..هعلمك طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في البيت خطوة بخطو مش هتشرية تانى من برة لأودك

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في البيت، يوجد بعض المخبوزات المستحدثة في السوق المصري، ومن هذه المخبوزات الكريبات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة في المطاعم الشامية الموجودة في مصر، كما أنها أصبحت موجودة في جميع المطاعم، ووجبات التيك أواي وهو يعتبر من الأكلات ذات الأصول الأمريكية، فهي سهلة التحضير، ويمكن حشوها بجميع أنواع الحشو الحلو والحادق على حسب الرغبة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مكتملة، ويصلح للعشاء والفطار، كل ذلك من خلال طريقة عمل الكريب الحلو والحامض.

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق

سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة في تحطير الكريب في البيت بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة

مكونات عمل الكريب الحلو والحادق

كوب من الدقيق الأبيض ويتم نخله لإزالة أي شوائب موجودة فيه.

عدد ثلاثة بيضة.

كوب ونصف من الحليب.

عدد ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة من الملح.

والجدير بذكره أن المكونات واحدة في كلا الطريقتين سواء كان كريب حلو أو حادق فالاختلاف بمكن في الحشو فقط سواء كان حلوا أو حادق.

طريقة تحضير عمل الكريب الحلو والحادق

لتحضير وعمل الكريب يتم اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض، ونضيف إلى البيض الفانيليا والحليب ونخفق جيدا.

إضافة الدقيق على المكونات التي قمنا بوضعها في الإناء، ثم نضيف الزبدة السائلة ونستمر في الخفق جيدًا، ولابد من ملاحظة أن الخليط يكون سائلًا.

نحضر طاسة تيفال غير قليلة للالتصاق وندهنها بقليل من الزيت.

بعد ذلك نضع الخليط في وعاء صغير يسهل حمله أو فنجان، حتى نستطيع توزيع الخليط في الطاسة بالتساوي، وهنا يلزم سرعة وضع الخليط على أن يكون سمكه رفيع.