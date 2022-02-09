نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطير ستي الفلاحي..عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه فلاحى فلاحى هعلمهولك خطوة بخطوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة فطير ستي الفلاحي..عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه فلاحى فلاحى هعلمهولك خطوة بخطوة - ثقفني
عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق، مهما عرف الجميع من أكلات و مخبوزات لذيذة يظل الفطير المشلتت له مكانته المتميزة لدي الجميع، حيث يحبه الجميع ويفضلون تناوله جانب العسل والجبن الأبيض وغيرهما والكثير يذهب لشراء الفطير المشلتت من أماكن بيع الفطير خارج المنزل ولكن يقلقون من طريقة صنعه ونظافته لذا يبحث كثير منهم عن طريقة صنعه بالمنزل وسوف نوضح طريقة إعداد الفطير المشلتت بالمنزل بطريقة بسيطة ومضمونة.
عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق
سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت خطوة بخطوة
مكونات عمل الفطير المشلتت في البيت
- 6 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.
- ملعقتان كبيرتان سكر.
- كوبان من الماء للعجن.
- نصف ملعقة ملح.
- ملعقتان عصير الليمون.
- كمية من الزبدة الفلاحي المذابة.
- زيت ذرة.
خطوات الفطير المشلتت الفلاحي
- نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الدقيق بعد نخله ثم نضيف إليه الملح والسكر ونخلطهم جميعا.
- نضع الخليط في وعاء العجان ونشغل مضرب العجن على السرعة البطيئة ونبدأ بإضافة الماء وعصير الليمون بشكل تدريجي مع الاستمرار بالعجن حتى الحصول على عجينة ناعمة ومطاطية.
- نقطع العجينة إلى حوالى عشرين قطعة صغيرة ونشكل كل قطعة على شكل كرة.
- ندهن كل كرة بقليل من الزيت و نضعها داخل وعاء مدهون بالزيت أيضا.
- عند الانتهاء من الكمية نغطي الوعاء بكيس من النايلون ونترك الكرات ترتاح حوالى نصف ساعة.
- نضع مقدار من الزبدة مع قليل من زيت الذرة على طاولة مسطحة أو صينية كبيرة مسطحة.
- نضع كرة من العجين فوق الزبدة والسمنة ونبدأ بفرد الكرة حتى تصل إلى دائرة رقيقة للغاية بالاستعانة بقليل من الزبدة لسهولة الفرد.
- نضع الدائرة المفردة على صينية أخرى مدهونة بالزبدة ونضع كمية من الزبدة على سطحها.
- نبدأ بفرد كرة العجين التالية بنفس الطريقة الأولي ثم وضعها على دائرة العجين الرقيقة الأولى ثم توزيع بعض الزبدة على وجهها.
- القيام بفرد العجينة الثالثة بنفس الطريقة ثم وضعها على الدائرتين الأولى والثانية بعد وضع الزبدة وهكذا حتى الانتهاء من الكمية.
- نكرر الخطوات حتي الحصول على قرص كبير من دوائر العجين.
- نبدأ بثني الأطراف للداخل ثم وضع القرص علي صينية فرن مدهونة بالزبدة.
- ثم فرد القرص داخل الصينية بقدر المستطاع بحيث تكون دائرة مفرودة ومستوية وسمكها معقول.
- ندهن سطحها بالزبدة ونتركها لمدة 20 دقيقة ترتاح قبل وضعها بالفرن.
- ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة مع تحريك الصينية ومتابعتها من وقت لآخر.
- عند تمام النضج ووصول لون الفطير المشلتت إلى اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنه أو بعد أن تهدأ حسب الرغبة ويقدم جانبها العسل الأبيض والعسل الأسود والقشطة والجبنة.
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