فطير ستي الفلاحي..عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه فلاحى فلاحى هعلمهولك خطوة بخطوة 

عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق، مهما عرف الجميع من أكلات و مخبوزات لذيذة يظل الفطير المشلتت له مكانته المتميزة لدي الجميع، حيث يحبه الجميع ويفضلون تناوله جانب العسل والجبن الأبيض وغيرهما والكثير يذهب لشراء الفطير المشلتت من أماكن بيع الفطير خارج المنزل ولكن يقلقون من طريقة صنعه ونظافته لذا يبحث كثير منهم عن طريقة صنعه بالمنزل وسوف نوضح طريقة إعداد الفطير المشلتت بالمنزل بطريقة بسيطة ومضمونة.

عمل الفطير المشلتت الفلاحي هش ومورق

سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت خطوة بخطوة

مكونات عمل الفطير المشلتت في البيت

6 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

ملعقتان كبيرتان سكر.

كوبان من الماء للعجن.

نصف ملعقة ملح.

ملعقتان عصير الليمون.

كمية من الزبدة الفلاحي المذابة.

زيت ذرة.

خطوات الفطير المشلتت الفلاحي