طريقة صبغ الحواجب في البيت طبيعياً بديل التاتو زي الكوافير وأحلى

كل فتاة تحب التجمل بذاتها وتجديد شكلها بالمساحيق التجميلية وكذلك العديد من الفتيات يفضلون تزيين الحاجب وصبغه بلون ينجذبون إليه ويجعل العين جميله، فالحاجب يغير من شكل الوجه كثيرا وكذلك صبغه يخفي كثير من الفراغات فيه ويعالج الشيب المبكر، فالكثير من النساء يذهبون إلى صلات التجميل ويتبعون الموضة ويصبغونها ولا يعلمون أنها من الممكن أن تضرهم لأن موادها ليست طبيعية وكذلك مكلفة ، في هذا المقال سوف تكوني قادرة على صبغ الحاجبين في منزلك بنفسك وبتكاليف أقل، تابعي الخطوات والطريقة بعناية.

طريقة عمل صبغة الحواجب في البيت

هناك عدة طرق لصبغ الحواجب في المنزل بمكونات موجودة في كل المنازل ومن أفضلها الكاكاو الذي يجعل الحاجب باللون البني وذلك بالتباع الخطوات الآتية:

مكونات الصبغة:

وضع ملعقة ذات حجم صغير من جل الألوفيرا أو جل الصبار طبيعي كان أو تجاري.

كمية من مسحوق الكاكاو الخام بمقدار ملعقة صغيرة.

فحم مطحون وناعم من الصيدلية واستخدام قرص فقط.

كبسولة من فيتامين هــ.

خطوات عمل صبغة الحواجب في البيت

يتم إحضار صحن ليتم وضع المكونات السابقة فيه.

و من ثم يتم خلط جل الصبار أو الألوفيرا مع مسحوق الكاكاو حتى يتم التجانس بينهم جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة الفحم قليلا وقليلا بالتدريج مع الاستمرار في الخلط إلى أن يصبح بدرجة مناسبة لك من حيث البني الغامق والبني الفاتح.

إذا أردت بي فاتح فلا تضيف كثير من الفحم.

بعدها يتم وضع كبسولة فيتامين هـ مع التقليب بعناية إلى أن تتكون الصبغة.

طريقة الاستخدام:

يستخدم بفرشاة الماسكارا الفارغة أو بقلم حاجب فارغ أو بقطعة من قطن تنظيف الأذن.

يتم وضعه على الحاجب ثلاث مرات في الأسبوع ويمكن الزيادة عن ذلك.

يترك على الحاجب مدة عشرون دقيقة أو أكثر إلى أن يتم الحصول على اللون المطلوب.

يتم حفظ الصبغة في الثلاجة لمدة ثلاث أسابيع حتى يتم استعمالها مجددا.

وهذه كانت أسهل طريقة لصيغ الحواجب في البيت بمواد طبيعية 100% والحصول على لون مميز وأحلى من الكوافير وبتكلفة بسيطة للغاية.