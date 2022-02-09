نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه وردي ونضر.. كريم لبان الذكر لشد الوجه سيغنيكِ عن جميع الماسكات لن تري التجاعيد مجدداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر لشد الوجه، يعتبر هذا الكريم من الكريمات التي تجد مفعولها من أول استعمال حيث أنه قادر على أن يجعل بشرتك شباب دائما ويخلصك من التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في العمر حيث أنه يعتبر كولاجين طبيعي، يتكون كريم لبان الدكر من منتجات طبيعية فلا داعي لأن تلجئي سيدتي إلي الكريمات الغير معروفه المصدر أو إلى الكريمات التي تتكون من منتجات مليئة بالمواد التي تضر ببشرتك.

كريم لبان الذكر لشد الوجه

يعتبر الكولاجين هو الشيء الأساسي لتبيض الوجه بياض الثلج والحفاظ على بشرتك ناعمة مثل بشرة الأطفال وخالية من أي خطوط رفيعة أو تجاعيد حيث أن البان الذكر يساعد على شد البشرة ويعيد إليها رونقها مرة أخرى ومع التقدم في العمر الكولاجين يقل تدريجيا من أجسامنا فنضطر إلى استعمال كولاجين خارجي نقوم بمد بشرتنا به حتى لا تظهر على بشرتنا الإرهاق والتعب الذي يسببه نقص الكولاجين.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

تستطيعي عمل كريم البان الذكر لشد البشرة و الوجه بالمنزل بالمكونات التالية:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من لبان الذكر.

ماء حسب الحاجة.

كريم لبان الذكر لبشرة ورديه

نقوم بوضع لبان الذكر في كأس من الماء المغلي ثم نتركه في الماء من الليل وحتى الصباح.

في الصباح نقوم بتصفية لبان الدكر من الماء ونحتفظ بالماء في جانب.

في كأس الماء الذي قمنا بنقع لبان الدكر فيه نقوم بوضع معلقه النشا ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يذوب النشا تماما.

نقوم بوضع المكونات في إناء على النار حتى يحصل على قوام يشبه الكريم.

الآن أصبح لدينا كريم الكولاجين للوجه الذي يساعد على تنقية البشرة وعودة رونقها مرة أخرى.

يترك ليبرد وفي عبوة ذات غطاء نضع الكريم لنعيد استخدامه في كل مرة نريدها.

لبان الذكر لنفخ الخدود

في البداية يجب علينا أن نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر أو حسب الطريقة التي تفضلينها مثل غسله بالغسول المناسب للبشرة، ثم نقوم بفرد قليلا من كريم الكولاجين على الوجه بطبقة بسيطة متساوية ثم يترك كريم لبان الدكر لشد الوجه على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر وانظري للنتيجة التي ستبهرك من أول استخدام، يجب مراعاة المداومة على الكريم مرتين في الأسبوع على الأقل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا بالتحدث فيه عن كريم لبان الذكر لشد الوجه. كما تحدثنا عن فوائده وطريقة تحضيره أيضا. كما نتمنى أن نكون قد أفدناكم وقدمنا لكم المعلومات التي تبحثون عنها.