مكون سحري جبار لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش والشعر نتيجة روعة في أول أسبوع نتيجة مضمونة 100%

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش والشعر، إذا كنت من الذين لديهم حواجب أو رموش خفيفة غير كثيف يمكنك الحصول على رموش طويلة وحواجب عريضة بوصفات منزلية تتكون من مكونات بسيطة بمقادير صغيرة، إذا كنت ممن الذين فقدو طول رموشها أو عرض حواجبهم بسبب كثرة أستخدام منتجات التجميل يمكنك إعادة بناء حواجبك وريموش من جديد عن طريق العناية الأسبوعية بهم وتطبيق تلك الوصفات للحصول على النتيجة المفضلة من جديد.

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش والشعر

قد تبحث دائماً الفتايات عن وصفات طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكثر من وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب .

مكونات وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة تحضير واستخدام وصفه زيت الزيتون لتطويل الرموش

في طبق صغير قومي بوضع ملعقتان من زيت الزيتون معهما ملعقة واحدة من زيت الخروع.

لا يفضل وضع الكثير من زيت الخروع حتى لا يتسبب في تساقط الرموش والحواجب.

إذا كانت لديك ماسكرا قديمة قومي بتنظيفها و تركها حتى تجف.

ضعي الزيوت بها باستخدام القطارة، وقومي باستخدامه عن طريق فرشاة الماسكرا

إذا كان غير متوفر لديك ماسكرا قديمة قومي بوضع الزيوت في علبة بلاستيكية صغيرة وقومي باستخدام أصابعك لتوزيع الزيوت.

يفضل تطبيق تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين على الأكثر خلال الأسبوع.

تلك الوصفة من الوصفات التي يظهر نتيجته خلال وقت قصير.

تكثيف الحواجب والرموش بزبدة الشيا

وصفه اخري لتطويل الرموش والشعر وتكثيف الحواجب

مكونات وصفه زبدة الشيا لتطويل الرموش

ملعقتان من زبدة الشيا.

3 كبسولات من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير واستخدام زبدة الشيا لتكثيف الحواجب

في وعاء صغير قومي بوضع زبدة الشيا مع زيت جوز الهند.

ضعي المكونات في حمام مائي أو قومي باستخدام الميكروويف إذا كان متوفر لديك.

قومي بتقليب المكونات ومعهما زيت الفيتامين.

ضعي المكونات في وعاء أو علبة صغيرة الحجم.

يفضل أستخدام الوعاء أو العلبة الصغيرة بعد تنظيفها جيدًا وتركها لتجف.

باستخدام أنامل أصابعك قومي بوضع الخليط على رموشك وحواجبك.

أتركي الزبدة على رموشك على الأقل مدة 30 دقيقة.

طبقي الطريقة مرتين خلال الأسبوع على الأقل.

يفضل تطبيقها يوم بعد يوم للحصول على نتيجة أفضل خلال وقت قصير.

تكثيف الرموش والحواجب بجل الصبار

يعتبر جل الصبار من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب وتطويل الشعر

مكونات جل الصبار لتطويل الشعر

نصف ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة من ماء الورد.

قطرتان من زيت الخروع.

طريقة تحضير جل الصبار لتكثيف الرموش