ماسك رهيب لتبييض البشرة: والجسم فوري لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم ماسك رهيب لتبييض البشرة ، حيث يعد من أقوي الماسكات التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه وشد ترهلات الجسم في اسرع وقت ممكن دون تعب ولا الم ولا تكلفه، حيث تعتبر السواد مشكلة كبيرة لدي جميع الفتيات والشباب ايضا في السن الصغير، ويمكن تفتيح البشرة بشكل كبير من خلال هذا الماسك الرهيب والحصول علي بشرة مثالية وخالية من التجاعيد بكل انواعه، وتصبح البشرة جميلة جدا ومشدودة، حيث يعمل النشا علي التبييض الفوري للجسم وفي اسرع وقت ممكن والحصول علي بشرة مثالية وناصعة البياض، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل ماسك رهيب لتبييض البشرة فوري وشد ترهلات الجسم بكل سهولة ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل ماسك رهيب لتبييض البشرة والجسم فوري

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الماسك الخرافي في التفتيح وإزالة التجاعيد بكل سهولة وثقة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

صابونه.

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

ربع معلقة من الشبة المطحونة.

حبة من الموز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريفة لتحضير الماسك بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم ببشر الصابونة حتي يصبح جاهزة ثم نضعها في وعاء ونضيف عليها ماء ساخن ونقلب المكونات جيدا. ثم نضع علي الخليط حبة الموز ونقوم بهرس الموز مع الصابون حتي يصبح خليط متجانس. نضيف عليهم معلقة النشا وماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف الشبة المطحونة مع التقليب حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض ويصبح خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي نتائج مبهرة من اول استعمال للخليط في اقل وقت ممكن دون اي تعب وهي كالتالي:-