نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابتسامة ساحرة.. تبييض سريع للاسنان تزيل الإصفرار وتسقط الجير بها لن تصدق النتائج مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تبييض سريع للاسنان من الطرق السهلة جدا. بياض الأسنان من الأساسيات في فن التعامل مع الناس، فكلما ظهرت الأسنان غير نظيفة أو متصبغة أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس، مع نظرة الناس بطريقة انتقادية. مظهر الأسنان الأبيض الصحي دليل على صحة الجسم وخلوه من الأمراض. الاهتمام بالنظافة الشخصية يبدأ لدى الفرد في الاهتمام بنظافة وسلامة مظهر أسنانه للآخرين.

تبييض سريع للاسنان

تتميز الفراولة باحتوائها على فيتامينات مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في عملية تبيض الأسنان. يمكن هرس قطعة من الفراولة مع كمية مناسبة من كربونات الصوديوم، ومن ثم تفريش الأسنان بها يوميا لمدة خمس دقائق. بتطبيق هذه الوصفة لمدة شهر يمكن الحصول على أسنان بيضاء.

وصفة الخل الطبيعي لأسنان بيضاء

يمكنك بهذه الوصفة التخلص من التكتلات الجيرية المتكونة حول الأسنان، بإضافة بودرة الكربوناته إلى الخل، بعد ذلك تفريش الأسنان بها مرتين في الأسبوع حتى الحصول على أسنان نظيفة وناصعة.

إزالة الصفار من الأسنان

هذه الوصفة ليس من شأنها فقط المحافظة على الأسنان ولكن تمتد أيضًا إلى المحافظة على اللثة، إذا كنت تعاني من نزيف اللثة، فيمكنك تجنب ذلك بتفريش الأسنان يوم بعد يوم بزيت الزيتون برفق.

تبييض الأسنان من الاصفرار

يحتوي الليمون على الستريك وهو من الفيتامينات الضرورية لصحة وسلامة الأسنان واللثة يمكن تطبيق هذه الوصفة مع كربونات الصوديوم، ثم فرك الأسنان بهذه الوصفة مع فرشاة الأسنان مرة أسبوعيا، وذلك للاستفادة قدر المستطاع من الليمون مع تجنب التحسس منه.

تبييض الأسنان بالفحم

يمكن الاستعانة بالفحم النشط الذي يباع في الصيدليات في وصفة لتبيض الأسنان، وذلك بطحن قرصين من الفحم وتفريش الأسنان ببودرة الفحم مرة أسبوعيا للحصول على أسنان مبهرة البياض.

وفي الختام، الاهتمام بالأسنان واستخدام وصفة تبييض سريع للاسنان تحقق حلمك في الظهور بأسنان ناصعة البياض. كما أن العناية بنظافة الأسنان يمنع أو يقلل من مشكلة رائحة الفم الغير محببة. يجب متابعة الأسنان والبعد عن الأسباب التي تسبب تغير لون الأسنان. اختيار معجون الأسنان المناسب لاستخدامه بشكل دوري حتى تظل أسناننا نظيفة وبيضاء وصحية.