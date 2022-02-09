هتعمليها وانتي مغمضة .. تكات إعداد عجينة السمبوسك الهشة بعدة مكونات بسيطة من بيتك

يبحث الكثير من الناس عن عجينة السمبوسك الهشة، وذلك لعدة أسباب أهمها هو أنها خفيفة على المعدة وطعمها جيد للغاية، وقد اشتهرت عجينة السمبوسك الهشة بسبب سرعة عملها، وسهولة مكوناتها، وقد عشقها الكثير من الأسر في جميع أنحاء الوطن العربي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

تكات إعداد عجينة السمبوسك الهشة

هنالك العديد من الأسباب التي تجعل السمبوسك من الوجبات الشهية والخفيفة، ومن تلك الأسباب هو أنها تحضر من عجينة هشة ومقرمشة، ويمكن أن نضع داخل السمبوسك الكثير من الحشو مثل الخضار والدجاج والجبن واللحم، ولقد أشتهرت عجينة السمبوسك الهشة في شهر رمضان، وذلك لأنه أكثر شهر تنتشر فيه جميع أصناف الطعام، وفي النقاط التالية طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة، والمكونات الخاصة بها:

مكونات عمل عجينة السمبوسك الهشة

أن تحضير عجينة السمبوسك الهشة يحتاج إلى مكونات تخص العجينة، والمكونات التي تخص الحشوة، ولكن هذا لا يعني أن المكونات كثيرة، وتري أحدى السيدات أن السبب الرئيسي في انتشار عجينة السمبوسك الهشة هي المكونات البسيطة العجينة، والتي تسهل الوقت والمجهود في تحضير شيء خفيف تعشقه الأسرة كلها، وتتمثل مكونات عمل عجينة السمبوسك الهشة في النقاط التالية:

أربعة أكواب من الطحين.

مئة غرام من الزبدة الذائبة. بيضة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء.

مكوّنات الحشوة: كوب من جبن الموزاريلا.

نصف كوب من البصل الأخضر المقطع.

بصلة مقطعة.

كوب من الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة الطرية.

أربعة أكواب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة

تتمثل طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة في النقاط التالية: