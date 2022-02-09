نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافية كالزجاج.. ماسك كوري للحبوب لتصفية البشرة وإزالة آثار البقع القديمة والكلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث السيدات عن ماسك كوري للحبوب، حيث أن منتجات العناية بالبشرة الكورية أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة، وتعتبر الحبوب في الوجه من الأشياء المؤرقة للجميع فبدلاً من أن تقومي بشرائه بمبالغ باهظة لتزيلي الحبوب قومي بعمله بيدك بطريقة سهلة ومكونات ستجدينها لديك في منزلك، تابعي المقال لتتعرفي على طريقته السهلة ونتائجه الجبارة.

ماسك كوري للحبوب

يمكنك عمل ماسك كوري لكي تجعلي وجهك خالياً من الحبوب من خلال استخدام مكونات طبيعية، والتي سنقدم بعض منها لك.

ماسك طبيعي عجيب لمحاربة الحبوب و الرؤوس السوداء بالجزر الكوري

يحتوي الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة للبشرة، والتي تعمل على التخلص من الحبوب والرؤوس السوداء بأقصى سرعة، وإليك الطريقة فيما يلي:

مكونات القناع:

ثمرة من الجزر كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقتان من الماء الدافئ.

طريقة تحضير القناع:

في إناء على النار المتوسطة قومي بوضع ثمرة الجزر مع بعض من الماء، واتركيها حتى يتم سلقها جيداً.

بعد ذلك صفيها من الماء واهرسيها وضعي عليها دقيق الشوفان.

ثم قلبيهم جيداً، ثم أضيفي إليها الماء الدافئ.

الآن أصبح لديك قناع لإزالة الحبوب قومي بفرده على وجهك بالتساوي.

بعد ذلك اتركي الماسك حتى يجف وافركيه بيدك جيداً.

ثم اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم ضعي كريم مرطب لوجهك.

بعد ذلك استخدمي القناع مرتان في الأسبوع.

قناع الشاي الأخضر للتخلص من حبوب الوجه

احتواء الشاي الأخضر على مضادات أكسدة جعلته قادراً على تنقية الوجه من الحبوب، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر.

كوب من الماء الدافئ.

قطعة من القطن الطبي.

طريقة تحضير القناع:

في كوب الماء الدافئ ضعي الشاي الأخضر.

بعد ذلك اتركي الشاي لليلة كاملة حتى يختمر.

ثم قومي غمس القطنة الطبية في القناع وافرديه على وجهك باستخدامها.

بعد ذلك اتركي الماسك على وجهك نصف ساعة، ثم قومي بشطفه بماء دافئ.

ثم بعد ذلك كرري القناع مرات عديدة خلال الأسبوع.

في نهاية المقال فقد تحدثنا عن ماسك كوري للحبوب، حيث يمكنك التخلص منها نهائياً باستخدام عدة مواد طبيعية والتي قمنا بعرضها عليك مثل قناع الشاي الأخضر للتخلص من الحبوب، وقناع الجزر الكوري وكلاهما ذو فائدة كبيرة للوجه.