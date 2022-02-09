طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة بالمكسرات زي المحلات بالضبط ومكوناتها اقتصادية وغير مكلفة

البسبوسة بالمكسرات من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر، والتي يقبل عليها الكثير، كما أنها من الحلويات السهلة والسريعة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير، إلا أنه في بعض الأحيان لا تنجح كثير من ربات المنزل في تحضيرها مثل المحلات، فتغفل عن أسرار عمل البسبوسة، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات وبطعم أحلى من المحلات.

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات

تتميز البسبوسة بأنها من الحلويات المميزة في الطعم، فهي ذات مذاق رائع ولذيذ لا يقاوم، يمكنكِ تحضير البسبوسة سادة أو بالمكسرات كما تفضلين ويفضل أفراد أسرتك، لكن احرصي على تحضير البسبوسة من السمن البلدي وليس بالزيت، حتى تحصلين على طعمها الأصلي.

مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات

1 كوب من السميد الخاص بالبسبوسة.

1 كوب من الزبادي الطازج.

كوب من السمن البلدي.

ربع كوب من جوز الهند.

مكسرات لوز أو بندق.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

المكونات المطلوبة للشربات:

كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 عود من القرفة.

1 عود من القرنفل.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير