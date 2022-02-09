نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة بالمكسرات زي المحلات بالضبط ومكوناتها اقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي
البسبوسة بالمكسرات من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر، والتي يقبل عليها الكثير، كما أنها من الحلويات السهلة والسريعة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير، إلا أنه في بعض الأحيان لا تنجح كثير من ربات المنزل في تحضيرها مثل المحلات، فتغفل عن أسرار عمل البسبوسة، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات وبطعم أحلى من المحلات.
طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات
تتميز البسبوسة بأنها من الحلويات المميزة في الطعم، فهي ذات مذاق رائع ولذيذ لا يقاوم، يمكنكِ تحضير البسبوسة سادة أو بالمكسرات كما تفضلين ويفضل أفراد أسرتك، لكن احرصي على تحضير البسبوسة من السمن البلدي وليس بالزيت، حتى تحصلين على طعمها الأصلي.
مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات
- 1 كوب من السميد الخاص بالبسبوسة.
- 1 كوب من الزبادي الطازج.
- كوب من السمن البلدي.
- ربع كوب من جوز الهند.
- مكسرات لوز أو بندق.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
المكونات المطلوبة للشربات:
- كوب من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- 1 عود من القرفة.
- 1 عود من القرنفل.
- رشة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- نقوم أولًا بتحضير الشربات أو القطر، احضري قدر وضعي به كلًا من الماء والسكر وقلبيهم جيدًا ثم ارفعي القدر على نار متوسطة.
- ضيفي الليمون وعود القرفة والقرنفل عندما يبدأ الماء بالغليان ورشة من الفانيليا، ثم قومي بتهدئة النار واتركيه على النار لمدة 10 دقائق.
- اتركي الشربات على جنب حتى يبرد وقومي بتحضير البسبوسة.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 وضعي رف الفرن في المنتصف.
- احضري بولة عميقة وضعي بها كلًا من السمن البلدي والزبادي وقومي بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك الفانيليا والبكينج بودر واخفقي مرة أخرى.
- ضيفي السميد وجوز الهند إلى الخليط وقلبي بالملعقة جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- احضري صينية مقاس 24 وادهنيها بالسمن ثم قومي بصب الخليط فيها وقومي بتسويته وزينه بالمكسرات.
- ادخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحول لونها للون الذهبي.
- اخرجيها وضيفي إليها الشربات مباشرةً، واتركيها لمدة خمس دقائق ثم قومي بتقطيعها إلى مربعات متساوية.
- اتركيها حتى تبرد وقدميها وبالهنا والشفا.
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