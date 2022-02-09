وفاة أسرة كاملة بسبب غسل الكبدة بهذه الطريقة الخاطئة تصرف خاطئ تفعله الأمهات احذروا

تشتكي الكثير من ربات البيوت عند تحضير الكبدة وخاصة كبدة اللحم من وجود رائحة زفارة قوية منها، وهذه الرائحة لا تختفي مهما كانت البهارات المضافة للكبدة قوية وكثيرة، يرجع سبب هذه الرائحة هو قيام الكثير من ربات البيوت بغسل الكبة بالماء الجاري قبل طبخها، وذلك للتخلص من البكتريا والجراثيم على حسب ما يعتقدونه، لكن حذر الأطباء بشدة من غسل الكبدة بجميع أنواعها قبل طهيها لما لهذا من أضرار كثير اهمها فقدان الكبدة لقيمتها الغذائية العالية، والتي تعتبر السبب الرئيسي من تناولها ، فكما نعلم جميعاً فإن الكبدة غني بعنصر الحديد المهم لحماية الجسم من الإصابة بالأنيميا، كذلك تحتوي الكبدة على مجموعة من الفيتامينات التي تفقدها بمجرد تعريضها للماء الجاري وهي نية، بالإضافة إلى احتمالية إصابة الإنسان بأمراض خطيرة مثل السرطان.

وفاة أسرة بسبب غسل الكبدة بالماء

يؤكد الأطباء وخبراء التغذية أنه لا داعي أبداً لغسل اللحوم بشكل عام والكبدة بشكل خاص قبل طهيها، لأن جميع الجراثيم والبكتريا تموت بمجرد تعريض الكبدة للحرارة والتي تكون دائما عالية، ومع ذلك قد يتساءل البعض عن إذا كانت هناك طريقة صحيحة لغسل الكبدة قبل طهيها.

الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة

يمكن تنظيف الكبدة باستخدام الملح والخل فقط قبل طهيها، حيث يتم توزيع ملعقة صغيرة من الخل وكذلك الملح على قطع الكبدة ثم فركها جيداً وتركها لمدة عشر دقائق وبعدها تكون جاهزة للطهي فوراً.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

المكونات

نصف كيلو من الكبدة.

حبتان كبيرتان من الفلفل الأخضر.

عشرة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الطحينة. ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير