مقرمشة وذهبية.. سر تماسك كفتة البطاطس الاقتصادية بخبرة السنين أحلى من المطاعم

تعد كفتة البطاطس من ألذ المقبلات التي يحبها الجميع وخاصة إذا كانت مقرمشة، ومن مميزاتها أن يمكن حشوها بأنواع كثيرة من الحشو كالجبنة أو اللحم، ولكم تعاني أغلب السيدات من تفكك عجينة كفتة البطاطس أثناء قليها وبالتالي بأفضل الوصفة ولا يكون شكلها مثل الكفتة، لذلك سنقدم لكم سر متماسك كفتة البطاطس وطريقة عملها بأسهل الطرق الممكنة.

سر تماسك كفتة البطاطس

إذا كنتي تبحثي عن أسرار تماسك كفتة البطاطس بالحمة المفرومة، اتبعي الخطوات التالية لتحضير كفتة البطاطس المقرمشة واللذيذة مثل المطاعم.

مقادير كفتة البطاطس

3 حبات بطاطس

نصف كيلو لحمة مفرومة

كوب وربع سميد

بيض

معلقة صغيرة بكينج بودر

ملح، فلفل

بصلة مفرومة

ملعقتين زيت زيتون

قرفة حسب الرغبة

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة

نضع البصل المفروم على نار متوسطة

ثم نضيف لها اللحمة المفرومة وملح وفلفل البهارات التي تفضليه من قرفة أو الكزبرة الناشف.

بعد ذلك نضع في إناء آخر ماء على نار متوسطة ونضع بها البطاطس ونتركه حتى تنضج.

ثم بعد أن تنضج البطاطس نصفيها من الماء، ثم نقشرها وهرسها في وعاء كبير.

بعد ذلك نضيف لها ملح والبيكنج بودر والبيض المخفوق، ونخلط حتى نحصل على قوام عجيني.

ثم نشكل البطاطس كرات، ثم نأخذ كرة من العجين ونفردها ونضع بها الحشو ثم تعليقها ونشكلها علي صوابع أو كرات كما تفضليه.

بعد ذلك نغلف الكفتة بالسميد من الخارج، ثم تترك فى الفريزر لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ولا تهترى.

ثم بعد ذلك نضعها في الزيت الساخن جداً ونقليها بحرص.

هذا هو سر تماسك كفتة البطاطس، ويفضل أن لا تتركيها وقت كبير قبل القلي.

قم قومي بتصفية الكفتة من الزيت وضعيها على طبق وتقدم ساخنة مع الجرجير المخللات.

طريقة سهلة لعمل كفتة البطاطس المقرمشة

المكونات:

بطاستين

بصلة مفرومة

فصين ثوم مهروسين

كزبرة وشبت وبقدونس مفرومين

بيضة

ملح وفلفل وكزبرة

بقسماط ناعم

طريقة التحضير:

قومي سلق البطاطس، ثم تهرس ونضع لها البهارات وجميع المكونات.

ثم نشكل البطاطس على شكل صوابع أو كرات متوسطة، يمكن أن نضيف لها الدقيق لنجعلها متماسكة.

وبعد تصبيعها تغمرها في الدقيق ثم البيض وأخيرا البقسماط.

يفضل وضعها في الثلاجة قريباً، ثم نقوم بقليها في الزيت، وتقدم مع والخضراوات.

لقد أوضحنا لكم أسرار تماسك كفتة البطاطس المقرمشة دون أن تفكك معك مرة أخري قومي بتتبع الأسرار التي قدمنها، واستخدام هذه الطرق السهلة والسريعة لكي تحصلي على بطاطس لذيذة المقرمشة مثل التي تصنعها المطاعم، والصحة والعافية لكم.