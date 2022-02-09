نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لكل أنواع الساندوتشات في المقال التالي
خبز التورتيلا من أفضل وأخف أنواع الخبز التي يمكن أستخدامها في الكثير من الوجبات, ويرجع المنشأ الأول لخبز التورتيلا الي المكسيك, ويمكن استخدام خبز التورتيلا مع العديد من الحشوات منها الحلو ومنها الحادق, ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير خبز التورتيلا في البيت ولكن دون اتباع خطوات معقدة في تحضيره مثل العجن لفترة طويلة او استخدام الفرن في طهيه, لذلك خلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير خبز التورتيلا في البيت بسهولة دون استخدام خميرة او فرن بعجينة سائلة سهلة الفرد.
ما هي مكونات تحضير خبز التورتيلا
مكونات خبز التورتيلا سهلة وبسيطة وتتمثل في الاتي:-
- 3 كوب من الدقيق الابيض
- كوب ماء دافئ.
- معلقة من السكر صغيرة.
- معلقة من الملح صغيرة.
- ربع كوب من الزيت.
كيفية تحضير خبز التورتيلا بالعجينة السائلة
خبز التورتيلا من انواع الخبز المحببة لدي الجميع ولدي الاطفال خصوصًا ويتم استخدامه في تحضير وجبات للاطفال, ويمكن استخدامه في عمل الشاورما, ويتم تحضيره باتباع الخطوات التالية:-
- يتم نخل الدقيق جيدًا مرة او اثنين للتخلص من اي شوائب.
- يضاف السكر والملح على الدقيق ويقلب جيدًا كل المكونات جيدًا ثم البدء في اضافة الماء بالتدريج مع التقليب.
- يضاف الزيت بالتدريج مع التقليب بشكل مستمر حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة وسهلة في التشكيل.
- تترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح وتصبح سهلة في التشكيل اكثر.
- بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة وتوضع على سطح نظيف مضاف عليه دقيق.
- يتم البدء في فرد العجين بالنشابة حتى يتكون قرص سمكة صغير جدًا لضمان التسوية بشكل جيد.
- توضع العجينة في طاسة تيفال او اي مادة غير قابلة للصق لتجنب التصاق العجينة بها.
- تترك الجينة حتى تأخد لون ذهبي ثم يتم قلبها حتى تصبح على نفس اللون ويتم تكرار نفس الخطوات في كل الكمية.
- يوضع الخبز في قطعة قماش نظيفة حتى يصبح طري, وبعد ذلك يتم حشو الخبز بأي حشو مفضل.
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