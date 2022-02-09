اسرار تتبيلة وعمل الفراخ المشوية على الفحم من احد اهم المطاعم السعودية المشهورة والطعم الرائع

تعد وجبة الفراخ المشوية على الفحم من الوجبات الشهية واللذيذة. كما انها تعتبر من الوجبات المميزة والتى يكون عليها اقبال كبير من مختلف الفئات لما تتميز به من طعم ومذاق رائع وشهى. وهناك الكثير من الاسرار فى تحضير وجبة الفراخ على الفحم مثل المطاعم بالطعم الرائع والشهى. وسوف نوضح اسرار المطاعم فى عمل الفراخ على الفحم فى هذا المقال. حيث ترغب الأمهات وربات البيوت من اعداد و تحضير هذه الوجبة المميزة فى المنزل وتقديمها الى افراد الاسرة. وسوف نوضح افضل طرق عمل التتبيلة وتسوية الفراخ بطريقة جيدة فى الخطوات التالية.

خطوات وطريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم زى المطاعم

سوف نوضح مكونات التتبيلة المميزة والتى تستعمل فى المطاعم لعمل الفراخ المشوية على الفحم. وهناك بعض المكونات التى تستخدم فى طريقة العمل ولكن يجب اتباع المقادير المستخدمة وكذلك الخطوات المتبعة فى التحضر حتى يمكنك الحصول على نفس الطعم المميز والرائع. هذة التتبيلة من احد المطاعم المشهورة جدا.

مكونات ومقادير التتبيلة

حبتان من الدجاج مقطعة الى ارباع او كل دجاجة الى نصفين حسب الرغبة.

ايضا نصف كوب من عصير البرتقال.

مع ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

ثم حبتان من البصل المفروم.

كذلك ملعقتان من الثوم المفروم.

ايضا ربع كوب من الزيت.

ثم ملعقة من الزعتر .

مع ملعقة من جوزة الطيب.

ايضا ملعقة من الحبهان المطحون.

مع ملعقة صغيرة من الشطة.

ثم ملعقة من الكركم.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

كذلك ملعقة من البابريكا.

ايضا ملعقة من الملح.

مع مكعبان من مرقة الدجاج.

ثم أربع ملاعق من الزبادى.

خطوات عمل الفراخ المشوية على الفحم

غسل الدجاج جيدا ثم يقطع الى نصفين او ارباع وعمل شقوق او فتحات فى قطع الدجاج حتى تدخل التتبيلة فى جميع أجزاء الدجاج.

ثم يغسل ببعض عصير الليمون والخل والماء لمنع اى روائح او زفارة فى الدجاج.

بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات فى الخلاط وتوضع فى وعاء كبير.

نقوم بوضع قطع الدجاج فى التتبيلة مع فرك قطع الدجاج فى التتبيلة وإدخال التتبيلة فى الفتحات وتحت الجلد.

تترك قطع الدجاج فى التتبيلة ليلة كاملة او ثمان ساعات على الاقل حتى تتشرب التتبيلة جيدا.

طريقة التسوية على الفحم فى المنزل