ثلاث طرق لتحضير المايونيز في المنزل بمكونات بسيطة بدلاً من شرائه جاهزاً

طريقة عمل المايونيز الصحي، يعتبر المايونيز من الصوصات اللذيذة المشهورة عالمياً والتي تقدم مع معظم الوجبات الغذائية الرئيسية والسريعة، فهو يتميز بمذاقه الشهي الذي يعزز من فتح الشهية وزيادة الإقبال على تناول الطعام مما يتسبب في زيادة الوزن واكتساب المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يرغب الكثيرين بمعرفة طريقة عمل المايونيز بشكل صحي في المنزل، فهو يتكون من مكونات خفيفة وخطوات سهلة وسريعة سوف نتعرف عليها من خلال الخطوات التالية تابعونا من خلال المقال للتعرف على الطرق البسيطة لعمل المايونيز.

طريقة عمل المايونيز الصحي

عليك بتجربة أفضل وصفة لعمل المايونيز بطريقة صحية من خلال تحضير المكونات التالية واتباع الخطوات التالية، عليك اتباعها حتى لا يتم شرائه من الخارج مرة أخرى.

المكونات

صفار حبتان من البيض المسلوق.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة من فصوص الثوم.

خطوات التحضير

هرس الثوم جيداً ويخفق مع صفار البيض في الخلاط الكهربائي.

إضافة الملح والخل وزيت الزيتون إلى وعاء الخلاط.

تشغيل الخلاط الكهربائي لكي تخفق هذه المكونات مع بعضها جيداً.

سكب المايونيز في برطمان زجاجي شفاف محكم الغلق ثم يقدم مع الطعام.

طريقة عمل المايونيز الصحي بالحليب

يمكن الاستغناء عن البيض في صنع صوص المايونيز واستبداله بالحليب وذلك من خلال ما يلي:

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون.

خطوات التحضير

وضع الحليب والخل في الخلاط الكهربائي ويضرب جيداً.

إضافة زيت الزيتون بشكل تدريجي إلى الحليب والخل للحصول على قوام كريمي كثيف.

طريقة عمل المايونيز بالخردل

وهذه طريقة أخرى يمكن استخدامها لعمل صوص المايونيز الصحي والتي تتكون من:

ملعقتين كبيرتين من الخردل.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

صفار حبتين من البيض.

ذرة ملح.

كوب من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

خفق البيض مع الخل والخردل والملح في الخلاط الكهربائي.

وضع زيت الزيتون البكر بالتدريج في وعاء الخلاط.

خفق المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام المايونيز الكثيف والمتماسك.

بهذا نكون قد قمنا لكم طرق عمل المايونيز في المنزل بشكل صحي.