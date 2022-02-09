نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستحسدك صديقاتك.. النشا للتفتيح السريع وإزالة المسام الواسعة وحروق الشمس ستعود بشرتك كطفلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا للتفتيح السريع وتصغير المسامات وشد البشرة، يمكنك استخدام النشا مع كثير من المواد الغذائية التي تفيد البشرة مثل بياض البيض، أو ماء الورد، والنشا من الممكن استخدامه من الأرز، أو الذرة، أو البطاطس، يعد النشا من أفضل وأنقى الماسكات المنزلية حيث أنه مناسب لكل أنواع البشرة، ومضاد للحساسية.

النشا للتفتيح السريع

بوجه عام خلطات النشا تعمل على تفتيح الوجه السريع، وتصغير المسامات، وشد البشرة بمفعول سريع، ويقضي أيضا على البقع الداكنة، تعرفي على وصفات النشا للوجه، وأولها ماسك تفتيح الوجه، ويتكون هذا الماسك من المكونات الآتية:

معلقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة ليمون، إذا كانت بشرتك جافة يمكنك استبدال الليمون بملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة صودا الخبز، وبعض القطرات من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

قومي بتنظيف البشرة جيدا، اخلطي المكونات وضعيهم على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بماء بارد، ثم ترطيب الوجه.

ماسك النشا لتبيض البشرة

ضعي هذه المكونات في إناء:

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة مسحوق أرز.

ملعقة كبيرة عسل.

3 ملاعق كبيرة حليب.

طريقة اعداد الماسك:

اخلطي المكونات لتصبح عجينة.

بعد ذلك أغسلي وجهك جيدا.

ثم ضعي الخليط على بشرتك.

بعد ذلك اتركيه حتى يجف، ويغسل بماء بارد.

ماسك الحليب والعسل للوجه

هذه الوصفة تلطف البشرة من أشعة الشمس، وتعالج البشرة من تغير اللون، عند مزج العسل مع الحليب تحصلي على تنعيم وتفتيح للبشرة الباهتة الخشنة، وزيت مسحوق الأرز يعمل على تنعيم وتقشير للبشرة مما يضيف لها نضارة وإشراق.

ماسك تبيض البشرة بالنشا وماء الورد

أضافة إلي أن هذا الماسك يفتح الوجه أيضا له تأثير فعال في التخلص من البقع وآثار الحب، والنمش.

يتكون هذا الماسك من:

ملعقة كبيرة نشا.

وملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة كركم.

وملعقة كبيرة عصير ليمون إذا كانت بشرتك دهنية، والبشرة الجافة تستبدل الليمون بملعقة من العسل.

ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم.

طريقة عمل الماسك:

امزجي المكونات حتى تتجانس جيدا.

بعد ذلك ضعيه على البشرة حتى يجف لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي بشرتك بماء فاتر.

وبعد ذلك رطبي بالمرطب الخاص بك، لتحصلي على النتيجة المرضية.

بعد ذلك استخدميه 3 مرات أسبوعيا.

إلى هنا نكون قد وصلنا لخاتمة مقالتنا التي قدمت عن النشا للتفتيح السريع، وما هي المكونات اللازمة لكل وصفة، وطريقة الاستخدام، وما يمكن استخدامه للبشرة الجافة أو الدهنية، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه والأنسب لكم.