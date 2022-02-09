أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمهلبية في المنزل بخطوات بسيطة

البسبوسة بالمهلبية تتميز برائحتها الرائعة ومذاقها المميز فهي من أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بطبقتين وتجدها في كل مناسبة بجانب فوائدها المتعددة للجسم كما تعطي لكِ طاقة كبيرة، وهي من ضمن الحلويات النادرة التي لا توجد في جميع المحلات الخاصة بالحلويات لذا قد بحثت الكثير من النساء حول العالم العربي عن طريقة تساعدهم في عملها داخل البيت، حيث أنها من أسهل الوصفات التي يمكن لكل أم اعدادها لأفراد عائلتك ولأطفالك حتى يسعدوا بها لكن السؤال هنا ما هي طريقة عملها والمكونات التي تدخل في صنعها، وفي هذا المقال سنقدم لكم جميع المعلومات التي تساعدك في عمل البسبوسة بالمهلبية تابعونا لمعرفة المزيد.

أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمهلبية

2 ونصف كوب من السميد

كوب وربع زيت.

نصف كوب جوز هند.

كوب زبادي.

كوب سكر.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة مليئة بالفانيليا.

الشربات (كوب ماء مع كوب سكر وعصير ليمون وملعقة فانيليا).

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

مكونات المهلبية

كوب ونصف حليب.

علبة كريمة جاهزة.

ثلاثة ملاعق كبيرة نشاء مذاب في القليل من الحليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة البسبوسة بالمهلبية

يمكنك تحضير البسبوسة بالمهلبية عن طريق الخطوات الآتية وهي: