نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمهلبية في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي
البسبوسة بالمهلبية تتميز برائحتها الرائعة ومذاقها المميز فهي من أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بطبقتين وتجدها في كل مناسبة بجانب فوائدها المتعددة للجسم كما تعطي لكِ طاقة كبيرة، وهي من ضمن الحلويات النادرة التي لا توجد في جميع المحلات الخاصة بالحلويات لذا قد بحثت الكثير من النساء حول العالم العربي عن طريقة تساعدهم في عملها داخل البيت، حيث أنها من أسهل الوصفات التي يمكن لكل أم اعدادها لأفراد عائلتك ولأطفالك حتى يسعدوا بها لكن السؤال هنا ما هي طريقة عملها والمكونات التي تدخل في صنعها، وفي هذا المقال سنقدم لكم جميع المعلومات التي تساعدك في عمل البسبوسة بالمهلبية تابعونا لمعرفة المزيد.
أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمهلبية
- 2 ونصف كوب من السميد
- كوب وربع زيت.
- نصف كوب جوز هند.
- كوب زبادي.
- كوب سكر.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة مليئة بالفانيليا.
- الشربات (كوب ماء مع كوب سكر وعصير ليمون وملعقة فانيليا).
- مكسرات للتزيين حسب الرغبة.
مكونات المهلبية
- كوب ونصف حليب.
- علبة كريمة جاهزة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة نشاء مذاب في القليل من الحليب.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة البسبوسة بالمهلبية
يمكنك تحضير البسبوسة بالمهلبية عن طريق الخطوات الآتية وهي:
- قومي بوضع كل من الحليب مع السكر والفانيليا والقشطة في وعاء على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ الحليب في الغليان، أضيفي النشا إليه وقلبي حتى يصل إلى قوام متماسك.
- اتركي المهلبية حتى تبرد.
- قومي بخلط جميع مكونات البسبوسة ماعدا السميد والبيكنج باودر ونقلب جيدا حتى تمتزج.
- في وعاء آخر، قلّبي السميد والبيكنج باودر بشكل جدي وأضيفي السميد إلى مزيج الزبادي مع التحريك.
- تدهن نصف كمية البسبوسة في صينية الفرن ووزعي المهلبية على الوجه ووزعيه بالتساوي.
- وزعي باقي خليط البسبوسة بالتساوي فوق البودنج.
- نسوي البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 لتصبح أطرافها ذات لون أصفر، ثم توضع تحت الشواية حتى تتحول إلى اللون الذهبي.
- أثناء خبز البسبوسة في الفرن، نحضر الشراب برفع السكر والماء فوق النار حتى يذوب السكر تمامًا ونضيف الفانيليا والليمون حتى يغلي الشراب لمدة 7 دقائق.
- نضيف الشراب الساخن للبسبوسة فور خروجها من الفرن.
- زينيها بالمكسرات إذا رغبت وقدميها.
- يجب ترك البسبوسة حتى تتشرب الشربات بشكل جيد وكذلك تبرد المهلبية.
- يمكنك وضع البسبوسة في كاسات كطبقات مثل وضع طبقة من البسبوسة في قاع الكوب، وعليها كمية من المهلبية، وفوقها كمية من البسبوسة.
- واستمري في فعل نفس الخطوات حتى تنتهي من كمية البسبوسة والحلوى ويمكنك تزيينها بالمكسرات المتوفرة لديك.
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