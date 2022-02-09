خطوات إعداد بسكويت الكوكيز في المنزل بطريقة سهلة بمكونات غير مكلفة

قديماً كانت إحدى النساء تعشق الشيكولاتة وكانت تريد أن تصنع كعك بالشيكولاتة فوضعت داخل العجين قطع من الشيكولاتة، وانتظرت حتى تذوب الشيكولاتة في الفرن ويصلح الكعك لونها بني ولكن لم تذوب الشيكولاتة واعجبها كثيرا وقامت بيعة وحاز على إعجاب الناس وأصبح عدد كبير من الشركات تقوم بصنعه، ومنذ ذلك الفترة أصبح الكوكيز من المخبوزات الرائعة التي لا يقاومها الكبير ولا الصغير، وتباع في مخابز الحلويات بأموال غالية الثمن، حيث اعداد الكوكيز في المنزل لا يحتاج الى وقت كبير، والمكونات المستخدمة في صناعة بسيطة جدا ولا تحتاج الى تكلفة عالية.

مكونات الكوكيز

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ربع كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبدة اللينة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البني.

ثلاثة بيضات.

نصف كوب من شوكلت شيبس أو قطع من الشيكولاته.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

رشة من ملح الطعام.

خطوات إعداد بسكويت الكوكيز