انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة وإزالة الجير وتكلسات السنين بدون الذهاب للطبيب

وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة حيث يعاني الكثير من اصفرار الأسنان، وبما أن ما يميز الأسنان هو بياضها واللون الأبيض الناصع، لذلك فقد يلجأ الناس الذهاب لطبيب الأسنان لعمل عمليات كيميائية لتصبح الأسنان أكثر بياضاً، ولكن هذه الطرق قد تضر الأسنان وتجعلها ضعيفة، لذلك سنقدم لكم طرق ووصفات لتبييض الأسنان في دقيقة وفي المنزل ودون الحاجة للطبيب.

وصفة لتبييض الأسنان في دقيقة

توجد طرق عديدة لتبييض الأسنان في المنزل للأشخاص الذين لا يريدون الذهاب للطبيب أو الذين لا يستخدمون المواد الكيميائية لتبييض أسنانها، فقد اتبعي الوصفات التالية:

وصفة تبييض الأسنان بصودا الخبز

قومي بطحن قشر الليمون.

ثم نضع على فرشاة الأسنان معجون وصودا الخبز والقليل من طحين قشر الليمون.

ونقوم بفرك الأسنان بهذا الخليط لمدة دقيقتان ونتركه دقيقتان آخرة على الأسنان.

ثم اشطفي أسنانك بالماء جيداً وتكرر من مرة لمرتين في الأسبوع.

وصفة تبييض الأسنان بالفراولة

قومي بهرس ثمرة من الفراولة في وعاء.

ونضيف إليها ملعقة من صودا الخبز.

ونخلط المكونات جيدا ببعض حتى تصبح عجينة.

وباستخدام فرشاة ونغمسها في الخليط ونفرك بها الأسنان لمدة دقيقة.

ثم بعد ذلك قومي بشطف أسنانك بالماء جيدا.

وصفة التخلص من اصفرار الأسنان باستخدام الفحم

قومي بالتفريش الأسنان بدقيق الفحم لمدة دقيقة.

اغسلي أسنانك جيدا بالماء بعد تفريشها بالفحم.

الفحم مفعول قوي في إزالة السموم من الفم والتصبغات الموجودة على سطح الأسنان.

وصفة البيكنج بودر لتبييض الأسنان

تخلط معلقة من البيكنج بودر على معلقة من عصير الليمون.

نضع لهم قطعة صغيرة من معجون الأسنان المستخدم مع معلقة من الماء.

نمزج جميع هذه المكونات ببعضها جيداً، ونفرك الأسنان بهذا الخليط باستخدام فرشاة أسنان لمدة 3 دقائق.

ثم قومي بمرض مضمضة الفم جيدا بالماء لتتخلصي من الخليط.

وصفة عصير الليمون الفعالة للتخلص من اصفرار الأسنان

قومي بفرك أسنانك بقشر نصف ليمونه أو بعصير الليمون المركز.

ثم بعد ذلك نانسي فمك بالماء جيدا.

في الختام قد نحتاج وصفة لتبييض الأسنان في دقيقة خاصة في المناسبات المفاجأة، ولكي نحافظ على ابتسامة جذابة وأنيقة يجب أن تقوم بوصفات لتبيضها في المنزل وبمكونات متوفرة في منزلك وسهل تحضيرها وبأقل التكاليف، أستخدمه هذه والوصفات التي قدمتها لكِ فهي وصفات فعالة جداً ومجربة ومضمونة لتحصلي على ابتسامة رائعة.