عندك بطاطسه وشوية جبنه...تعالى أقولك على طريقة عمل الخبز بالبطاطس والجنبة أكلة للفطار أو عشاء ومفيدة جدا لعائلتك روعة

طريقة عمل الخبز بالبطاطس والجنبة، يفضل عدد كبير من الصغار وكذلك الأشخاص الكبار تناول خبز البطاطس بالجبن اللذيذة ذات الطعم الرائع والمميز، فيمد الجسم بفوائد غذائية كثيرة كامنة داخل حبات البطاطس والفيتامينات الداخلة في تركيب الجبن ودائماً ما تبحث الأمهات عن طريقة عملها لتحضيرها لأطفالها الصغار وفيما يلي نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الخبز بالبطاطس والجنبة

مكونات تحضير خبز البطاطس بالجبن

بيضة.

كوب حليب.

ملعقة من حبيبات الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة ملح.

3 ملاعق من الزبدة.

مكعبات بطاطس مسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

40 جرام من الحليب البقري.

140 جرام من ألجبنه الموزاريلا.

طريقة تحضير خبز البطاطس بالجبن

نحضر إناء ذات حجم مناسب لتحضير الوصفة ونضيف داخل الإناء البيضة ونخفقها جيدًا ونسكب فوقه الحليب ونستمر في الخفق.

نضع السكر ومعه كمية الخميرة لتجهيز عجينة الخبز ونبدأ بإضافة الدقيق برفق للحصول على قوام مناسب للعجينة ونقلبهم مع كمية الزبدة لكي تتشبع بها.

بعد الحصول على قوام متماسك وهش نقوم بنقل العجينة داخل وعاء ويتم تغطيته باستخدام كيس بلاستيك حتى تختمر العجينة.

نحضر البطاطس داخل إناء آخر ونضيف عليها باقي المقادير والكريمة ونقلبهم جيدًا ثم نقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

ونفردها بالنشابة حتى يتحول قوامها إلى شرائح رقيقة.

ونضع فوقها حشوة البطاطس والحليب ثم ننثر شرائح ألجبنه ونغلق كرات الخبز ونضعها داخل صينية فرن.

وندهن وجهها بالبيضة حتى تحصل على اللون الذهبي وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة فقط ونخرجها بعد الطهي ويتم تناولها.

وصفة الخبز بالبطاطس العادي

طريقة اخري لتحضير خبز البطاطس في البيت بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة

مكونات عمل خبز بالبطاطس

ربع كيلو من البطاطس المسلوقة.

بيضة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة عسل.

وملعقة خميرة.

ملعقة ملح.

كوبين دقيق.

طريقة تحضير خبز بالبطاطس