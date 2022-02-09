اسرار افضل طرق عمل تورتة البلاك فورست الرائعة والفاخرة مع اسرار نجاحها زى المحلات

تعد تورتة البلاك فورست من الحلويات المميزة والرائعة والشهية. كما انها من الحلويات التى يمكن اعدادها وتحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة بنفس طريقة عمل الحلويات فى المحلات. وذلك دون الحاجة الى شرائها من الخارج .وتعتبر تورتة البلاك فورست ايضا من الذ واطعم الحلويات والتى تقدم فى الكثير من المناسبات. وترغب الكثير من السيدات في تحضير ومعرفة طريقة تجهيز تورتة البلاك فورست المميزة فى المنزل لتقديمها الى افراد الاسرة فى المناسبات واعياد الميلاد. وسوف نذكر طريقة عمل تورتة البلاك فورست الرائعة. فى الخطوات التالية.

خطوات وطريقة عمل تورتة البلاك فورست اللذيذة فى المنزل

هناك بعض المكونات البسيطة والتى تستخدم فى عمل تورتة البلاك فورست ولكن حتى يمكنك سيدتي من عمل تورتة البلاك فورست فى المنزل على طريقة المحلات الفاخرة والمميزة ما عليك الا اتباع الخطوات والمقادير المستخدمة بدقة حتى تنجح الوصفة معك مع الوضع فى الاعتبار ان هناك بعض اللمسات البسيطة التي نقوم بها فى تحضير تورتة البلاك فورست واليكى الخطوات.

مكونات ومقادير عمل تورتة البلاك فورست

مكونات الكيكة

كوبان ونصف من الدقيق.

ثم نصف كوب من الكاكاو .

مع ملعقتان من البيكنج بودر.

ايضا ملعقة صغيرة بيكربونات.

كذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ايضا كوب ونصف من السكر.

ثم كوب من اللبن الرايب.

ثمان حبات من البيض. .

مع كوب من الزبدة.

مكونات الكريمة

أربع أكواب من الكريمة الخفق للحلويات.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مع نصف كوب من السكر الناعم.

تجهيز الكريمة

وضع كريمة الخفق للحلويات فى وعاء ثم نضع عليها السكر البودر الناعم مع ملعقة الفانيليا. نقوم بضرب المكونات جيدا بالمضرب الكهربائى جيدا.

يتم خفق المكونات مدة عشر دقائق حتى تزداد كمية الكريمة.

مكونات التزيين

ايضا كوب ونصف من الكريز.

كذلك كوب ونصف من الشوكولاتة المبشورة او شرائح رقيقة.

كوبان من الكريم شانتى او الكريم ويب.

خطوات وطريقة عمل تورتة البلاك فورست

اولا خلط كل من الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح معا خلط جيد ثم نقوم بنخل المكونات جيدا فى وعاء.

بعد ذلك نضع الزبدة والفانيليا فى وعاء ونضع عليها السكر و نقوم بضرب المكونات بالمضرب الكهربائى حتى يمتزج الخليط جيدا.

اضافة البيض تدريجيا الى الخليط واحدة واحدة مع استمرار عملية خفق المكونات مع اضافة اللبن الرائب الى المكونات.

لابد من استمرار عملية الخفق للمكونات ثم إضافة خليط الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل مع الخفق المستمر بالمضرب الكهربائى.

طريقة التسوية