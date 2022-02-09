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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت على أصولها زي الجاهزة في المطاعم - ثقفني
طريقة عمل كفته الحاتي المشوية، الجدير بالذكر أن طبق الكفتة المشوية أو كفتة الحاتي من الأطباق الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي بشكل كامل، لأنه طبق مميز في الطعم وهذا يرجع لمجموعة التوابل التي تضاف له، وللكفتة طرق عديدة في التحضير ولكنها ترجع لاختلاف نوع الكفتة، ولكفتة الحاتي طرق محددة في تحضيرها للحصول على الطعم الأصلي للمطاعم.
طريقة عمل كفته الحاتي المشوية
يرغب الجميع في معرفة أسرار الحاتي في تحضير الكفتة المشوية ذات الرائحة والطعم الذي لا يقاوم، وطريقة التحضير هذه ستعطينا بعض الأسرار لتحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل، كما يلي:
المكونات:
- مقدار نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- ماء البصل المفروم.
- ربطة بقدونس مفرومة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- نصف ملعقة بابريكا صغيرة.
- قليل من بهارات اللحمة.
- نصف رغيف عيش بلدي.
خطوات تجهيز كفتة الحاتي
- أولاً نأتي بالبصلة المفرومة ونصفيها من أي ماء بها ونتركها جانباً.
- ثم نقطع نصف رغيف العيش ونخلطه بماء البصل وملعقتين ماء عادي ونهرسه بالشوكة ليكون خليط متجانس، وبعدها نصفيه من أي ماء به.
- نحضر طبق كبير الحجم ونضع فيه اللحمة المفرومة، والبصل، ونصف رغيف العيش بعد هرسه، البقدونس المفروم ونخلط كل هذه المكونات معاً بشكل جيد.
- بعد ذلك نضع التوابل: ملح، بابريكا، فلفل أسود، بهارات لحمة ونعجنهم مع بعض جيداً باليد.
- ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتجانس المكونات وتتماسك مع بعضها.
- في هذه الخطوة نحضر أعواد الخشب أو أسياخ الجديد ونشكل أصابع الكفتة عليها.
- ثم نحضر طبقة عازلة مثل الشبكة ونضع عليها الكفتة وتحتها صينية مبطنة بالفويل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة، ونقلبها على الناحية الأخرى.
- نأتي بقطع فحم ونشعلها، ثم نضعها في طبق ونضيف له ملعقة زيت وندخله الفرن مع الكفتة.
- يمكن أيضاً شوي الكفتة على الفحم بدلاً من خطوة الشوي في الفرن.
- بعد ذلك نضع البقدونس المفروم وبصلة متقطعة حلقات وعليهم رش سماق ونفردهم في طبق التقديم.
- بعدما نخرج الكفتة من الفرن نرصها على طبق التقديم السابق.
- من الممكن ان نقوم بتحضير كفتة البطاطس في البيت بطعم لذيذ.
- ويقدم الطبق بجانب سلطة الطحينة، وخبز.
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