فطائر عجينة العشر دقائق قطنية فطائر سريعة بطعم شهي لذيذ، المعجنات التي تعد باستخدام عجينة 10 دقائق من أشهر وأنجح أنواع المعجنات والمخبوزات والفطائر بكافة أنواعها، حيث إنها سهلة سريعة التجهيز وتكون فطائر مميزة لأنها شهية قطنية القوام من الداخل والخارج تأخذ اللون الذهبي المميز، وكبرى المطاعم تستخدم عجينة 10 دقائق في صنع تلك الفطائر وتعتمد تلك الطريقة بكافة أنواعها فيمكن أن نعد منها البيتزا أيضا وكافة المخبوزات سواء حلوة أو بحشوات الجبن والزعتر وكلها تعتمد على عجينة واحدة، وسنعرف معا خطوات عمل فطائر العشر دقائق وستعرفين مدة سهولة تبك العجينة المتماسكة وناجحة وسهلة التشكيل في وقت قصير لوصفات مميزة بعجينة أصلية ناجحة.

فطائر عجينة 10 دقائق ناجحة 100%

سنجهز لكم فطائر طرية بعجينة قطنية لابد من الانتباه إلى خطوات عمل العجينة والالتزام بها والمكونات بسيطة ومتوفرة لديكم في كل مطبخ وعند إعداد العجينة ستدركين سهولة تلك العجينة وتحضري أشهى فطائر قطنية.

مكونات عجينة العشر دقائق

عدد 5 كوب من الدقيق المخصص للمعجنات. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. عدد 2 كوب من حليب دافئ. ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت النباتي. حشو فطائر كوب من الجبن الأبيض. بيضة للوجه مخلوطة مع ملعقة من الحليب. زيتون مخلي.

خطوات تحضير عجينة فطائر العشر دقائق