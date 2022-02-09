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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة اللحم المقلية الاقتصادية بخطوات بسيطة وسهلة وبأقل تكلفه - ثقفني
الكفتة المقلية هذه الوصفة المحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص و بالأخص الشباب و الأطفال وهذا بسبب طعمها المميز و الشهي، هناك العديد من الطرق لتحضير كفتة اللحم ومن أكثر الطرق السهلة جدًا والسريعة هي الكفتة المقلية كما أنها اقتصادية جدًا وسريعة لهذا تحرص الأمهات دايمًا على تحضيرها في المناسبات والتجمعات بسبب طعمها المميز، ولهذا حرصنا على تقديم أسهل طريقة لتحضيرها الكفتة المقلية من المنزل بمكونات اقتصادية.
مقادير كفتة اللحم المقلية
لا تحتاج الكفتة المقلية سوي مكونات بسيطة جدًا لهذا فهي اقتصادية جدًا، مكونات تحضيرها هي:
- نصف كيلو من اللحم مفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- بيضة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة صغيرة من الشطة.
خطوات تحضير كفتة اللحم المقلية
- أولا نحرص على فرم اللحمه جدا ونضيف عليها قطعة من الدهن اثناء الفرم هذا يعطيها طعم مميز جدًا.
- بعد ذلك نقوم بفرم البصل ناعم جداً ثم نقوم بتصفية ماء البصل.
- نضع اللحم المفروم في بولة كبيرة ونضيف إليها البصلة المفرومة والمصفاة.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والنشا والقرفة والشطة نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض و البقسماط و نقوم بعجن الكفتة المقلية جيدا.
- نغطي على الكفتة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تتماسك وتشرب من التتبيلة.
- نقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع أو كرات مستديرة متوسطة الحجم.
- نتركها ترتاح في الثلاجة لمدة 10 دقائق بعد التشكيل.
- نضع طاسة على النار ونضيف الزيت ونتركه حتى يسخن.
- بعد ذلك نضيف أصابع الكفتة في الزيت و تهدأ النار قليلًا.
- لا نقوم بتحريك الكفتة إلا بعد أن تأخذ اللون الذهبي من الأسفل نقلبها حتى تأخذ اللون من جميع الجوانب.
- نخرج الكفتة المقلية من الزيت على ورق مناديل لكي تتخلص من الزيوت العالقة بها.
- نأتي بطبق التقديم ونوزع القليل من البقدونس، هذه الخطوة مهمة لأن البقدونس يساعد على امتصاص الزيت من الكفتة كما أنه مفيد للهضم ويعطي رائحة رائعة للكفتة.
- ثم نبدأ برص الكفتة المقلية وتقدم للطعام بجانب المكرونة و السلطة وتقدم بالصحة والهنا.
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