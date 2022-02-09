طريقة عمل كفتة اللحم المقلية الاقتصادية بخطوات بسيطة وسهلة وبأقل تكلفه

الكفتة المقلية هذه الوصفة المحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص و بالأخص الشباب و الأطفال وهذا بسبب طعمها المميز و الشهي، هناك العديد من الطرق لتحضير كفتة اللحم ومن أكثر الطرق السهلة جدًا والسريعة هي الكفتة المقلية كما أنها اقتصادية جدًا وسريعة لهذا تحرص الأمهات دايمًا على تحضيرها في المناسبات والتجمعات بسبب طعمها المميز، ولهذا حرصنا على تقديم أسهل طريقة لتحضيرها الكفتة المقلية من المنزل بمكونات اقتصادية.

مقادير كفتة اللحم المقلية

لا تحتاج الكفتة المقلية سوي مكونات بسيطة جدًا لهذا فهي اقتصادية جدًا، مكونات تحضيرها هي:

نصف كيلو من اللحم مفروم.

حبة من البصل المفروم.

بيضة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الشطة.

خطوات تحضير كفتة اللحم المقلية