طرية ولذيذة.. فطائر سريعة للفطور والعشاء بعجينة قطنية رائعة بدون مجهود وفكرة جديدة لسفرتك

تعتبر الفطائر من أكثر المأكولات التي يشتهيها الأفراد دائما، حيث يتم عمل فطائر سريعة للفطور أو للعشاء عند كثير من الأسر، ولكن اليوم حرصنا على توفير أفضل طريقة لها، حتى يتم تقديمها في أعياد الميلاد وشهر رمضان وليس الفطور فقط، حيث من الممكن إعدادها بالجبنة والقشطة والبيتزا وسمبوسك دجاج ولحم والخضار وغيرها، وتقوم المطاعم بتقديمها كمقبلات قبل الأطباق الرئيسية، وفي السطور التالية نقدم أكثر وصفة عليها بحث متزايد.

فطائر سريعة للفطور

تحتاج ربات البيوت لوصفات معجنات سريعة تصلح للإفطار لأسرتها لذلك نعرض لكم طريقة الفطائر السريعة تستطيعي اعدادها بسهولة

مكونات الوصفة

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

اثنان ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

اثنان ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مكونات الحشو

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزعتر المفروم.

شرائح جبن القشقوان يعادل 200 جرام

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

شرائح بصلة واحدة.

شرائح ثمرة من الطماطم.

طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر

في البداية يتم تنشيط الخميرة، بوضعها في كوب ويضاف إليه السكر واللبن الدافئ مع التقليب حتى يتخمر ويتفاعل.

بعد ذلك في وعاء كبير نضع الدقيق والملح، ويتم إضافة خليط الخميرة السابق والزيت، وتعجن المكونات سويا حتى تصبح العجينة متماسكة

ثم نترك العجينة جانبا، وفي وعاء متوسط نضع الزعتر وعليه زيت الزيتون ونقلب.

بعد ذلك تقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ويتم فردها على سطح مستوي.

ثم نجهز الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

بعد ذلك في صينية الفرن نضع قطعة العجين ويتم تسويتها جيدا، بواسطة الشوكة نصنع ثقوب صغيرة على العجين.

ثم على سطح العجينة ويسكب خليط الزعتر، ويتم وضع شرائح الجبن والبصل والطماطم.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقا، وتترك لمدة خمسة وعشرون دقيقة

وعند ملاحظة تحول الفطائر إلى اللون الذهبي، ونضج المكونات تكون قد أصبحت ناضجة.

بعد ذلك تكرر نفس الخطوات على باقي العجين.

بعد التعرف على أفضل وصفة فطائر سريعة للفطور، يمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء على وجبة الفطور أو العشاء أيضا، حيث تعد الفطائر من الأطعمة الصحية لجسم الإنسان وتحتوي على العديد من الفوائد المهمة لبناء جسم الإنسان، وتعمل على الشعور بالشبع.