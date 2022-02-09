تعرفي على أسرار إعداد أشهى صينية كنافة بالجبنة الفلسطينية في البيت

تعد الكنافة من الحلويات العربية الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار ولا تكاد تجد بيت عربي لا يعرفها فهي من الحلويات التي تمثل جزءاً من التراث العربي، وهي من الحلويات الشامية التي تنتشر في كل الدول العربية، وتحرص النساء دوماً على إعدادها في البيت حيث أنها لا تتطلب الكثير من التجهيزات كما أنها تُحضر باستخدام مكونات اقتصادية وفي وقت سريع، وتتعدد أنواع الكنافة كثيراً فمنها الكنافة بالقشطة والكنافة بالمانجا والكنافة بالجبنة الفلسطينية وهو النوع الذي سنسلط الضوء على طريقة إعداده من خلال مقال اليوم، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نأتيكم فيها بكل جديد وشهي في مجال الطبخ، تابع ما يلي.

مكونات عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية

يمكنك الآن إعداد أشهى طبق كنافة بالجبنة الفلسطينية في البيت دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات وذلك من خلال الخطوات التالية.

علبة من الكنافة.

ربع كيلوغرام من جبن العكاوي.

كوبين من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمن البلدي.

صبغة الكنافة.

شربات أو قطر.

طريقة الإعداد

قومي بوضع نصف كوب من السمن البلدي إناء عميق وضعيه على النار إلى أن يذوب ثم اتركيه جانباً.

احضري جبن العكاوي وضعيه في المصفاة حتى يتم تصفيته من الماء تماماً.

في وعاء عميق اخلطي كوب من السمن مع القليل من صبغة الكنافة.

احضري صينية الفرن واسكبي في أرضيتها السمن المختلط بالصبغة واحرصي على فردها بالتساوي في أرضية الصينية.

قومي بوضع الكنافة في وعاء واسع ثم اسكبي فوقها السمن وقلبي جيداً.

انقلي الكنافة إلى صينية الفرن واضغطي عليها جيداً بأطراف الأصابع ثم اسكبي فوقها الجبنة المختلطة مع صبغة الكنافة.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة مع تحريكها بحركات دائرية حتى تذوب الجبنة تماماً.

بعد أن يكتسي سطح الكنافة باللون الذهبي اخرجيها من الفرن واسكبي فوقها القطر البارد ثم قومي بتقطيعها وقدميها لأولادك بالهناء والشفاء.

كما يمكن خلط الجبنة الموزاريلا مع الجبن العكاوي وفردها على سطح صينية الكنافة لتصبح أفضل مذاقاً وذلك من خلال نفس الخطوات التي ذكرناها سابقاً.