طريقة صبغ الشيب العنيد والحيلة التي تستخدم في أكبر الصالونات لتغطية الشعر الأبيض

صبغ الشيب العنيد، حيث يعد الشيب من المشاكل التي تواجه الكثير من الناس خاصة المتقدمين بالعمر، ها توجد الكثير من الطرق لحل هذه المشكلة ولكن قد يلجؤوا إلى الطرق الخاطئة التي قد تسبب الكثير من أضرار للشعر وخلال هذا المقال سنوضح الكثير من المعلومات حول الطرق صبغ الشعر الأبيض بمكونات لا تسبب الضرر بالشعر.

طريقة صبغ الشيب العنيد

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية البسيطة لعلاج الشعر الابيض التي يمكن من خلالها حل مشكلة شيب الشعر العنيد وأهم هذه وصفات تتمثل في الآتي، طريقة صبغ الشعر بالحناء.

تتميز الحنه من أعطى الشعر اللون الأحمر وتجعل فروة الرأس القضاء على البكتيريا والفطريات.

حيث تعمل أيضا على تنعيم الشعر وتقويته وتساعد في منع تساقطه.

يمكنك تحضير تلك الوصفة باستخدام نصف كوب من الحنة على ربع كوب مع ونخلطهم جيدا حتى يكون ذات القوام متماسك.

ثم يتم وضع الخليط على الشعر ويلف بكيس بلاستيك ويترك لمدة 12 ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد جدا وبعدها يتم وضع كريم للشعر أو زيت أيهما تفضلي.

صبغ الشعر بعصير الشمندر

المعروف عن الشمندر أنه يتميز باللون الأحمر لذلك يمكن استخدامها لصبغ الشعر وتلوينه.

يمكننا تحضير عصير الشمندر ما خلطه مع أي نوع من الزيوت.

يتم تطبيق الخليط على الشعر بشكل كامل ولكن بلفه بكيس بلاستيك أو منشفة.

ثم يترك الخليط على الشعر فترة لا تقل عن ساعة ثم قومي بغسله جيدا بالماء.

القضاء على الشيب

يستخدم عصير الجزر لصبغ الشعر باللون البرتقالي المحمر.

يمكنك تحضير الوصفة عن طريق عصر جزره وخلطها مع زيت من زيوت الشعر مثل زيت الزيتون.

ويتم خلط المكونات جيدا ثم نضعه على الشعر بشكل كامل غطي الشعر بكيس بلاستيك أو فوطة.

يفضل ترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم بعد ذلك يشطف الشعر باستخدام خل التفاح للحفاظ على لونه.

في ختام المقال قد نتمنى أننا قد وضحنا لكم الوصفات الطبيعية التي تساعد في صبغ الشيب العنيد وإعادة لونه مرة أخرى بشكل جيد بالمواد الطبيعية المفيدة التي لا تسبب أي أضرار بالشعر وهي وصفات مضمونه وجيدة قد تغذي الشعر.