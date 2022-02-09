نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالأطفال.. تفتيح البشرة بالنشا واحصلي على بشرة ناعمة بلا كلف أو تصبغات أو آثار حبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة بالنشا تهتم المرأة بتنظيف البشرة وتفتيحها من فترة لأخرى، لذلك تلجأ للكثير من المواد الطبيعية، التي تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة المسؤولة عن اسمرار البشرة، النشا يعتبر من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح وتوحيد وتقشير وتنعيم البشرة، هنا سنتعرف على الوصفات الخاصة بالنشا.

تفتيح البشرة بالنشا

تعدد فوائد النشا في تفتيح بشرتك فهي تساعد على الحصول على بشرة بيضاء وصافية وبدون أي تصبغات، لذلك نعرض لكى ماسكات التفتيح الفورية بالنشا تستعى عملها بالمنزل بدون تكاليف باهظه.

ماسك النشا والزبادي لتفتيح البشرة

يتكون الماسك من ملعقة كبيرة نشا، ونصف كوب من عصير الليمون، ملعقتان كبيرتان من الزبادي، ربع ملعقة خل، نمزج المكونات جيدا ونضعهم على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بماء دافئ، لتحصلي على نتيجة فعالة كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

ماسك النشا والبطاطس لتبيض البشرة

يتكون هذا الماسك من ملعقة صغيرة نشا، ثمرة بطاطس، ملعقة صغيرة حليب بودرة، امزجي المكونات ثم نظفي البشرة وضعي الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة، بعد أن يجف الماسك، يغسل البشرة بماء دافئ، ثم ضعي ماء الورد لغلق المسام، إذا كانت البشرة دهنية يفضل أن تضيف 2 قطرة من عصير الليمون للخليط، وتكرر الوصفة أربع مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة.

ماسك النشا والعسل

نخلط هذه المكونات مقادير متساوية من نشا الذرة، والعسل، بعد تنظيف البشرة جيدا، ضعي الخليط على الوجه، ويترك لمدة ربع ساعة، لأصحاب البشرة الحساسة يجدون صعوبة في مدة، وضع الماسك على البشرة ويمكنك وضعه لمدة أقل ويغسل عند الإحساس بتهيج في البشرة.

ماسك التبييض السريع

هذا الماسك لتفتيح البشرة الداكنة وجيدا جدا للبشرة الدهنية والجافة، فاكهة البابايا لها فوائد جمالية وصحية متعددة.

ماسك البابايا والنشا يتكون من:

نشا الذرة.

ثمرة واحدة من الموز.

2 ملعقة كبيرة من عصير البابايا.

ملعقة عصير ليمون للبشرة الدهنية.

والبشرة الجافة ملعقة ماء ورد.

طريقة استعمال الماسك:

نمزج الخليط حتى يصبح معجونا.

بعد ذلك يغسل البشرة جيدا.

ثم توضع على البشرة مع التدليك المستمر حتى يجف تماما.

بعد ذلك يغسل بماء فاتر، لتحصلي على نتيجة فعالة يجب استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيا.

لقد وصلنا لنهاية مقالنا وتعرفنا على تفتيح البشرة بالنشا وبعض الوصفات التي قد تنال إعجابكم، وما يناسبكم من بعض المكونات، نتمنى أن نكون قد قدمنا كل ما تبحثون عنه من طرق لتفتيح البشرة من النشا.